Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Osećaćete pad energije i bezvoljnost, pa ćete kasniti s izvršavanjem poslovnih obaveza. Bitne odluke, kontakte s administracijom i potpisivanje dokumenata, zasad radije odložite. Ako baš morate, budite na oprezu.

Ljubav: Zatrpani obavezama sa svih strana, od posla do porodice, partnera ćete zanemarivati. Biće dana kad nećete s njim razmeniti ni reč. Pokušajte da povratite izgubljeni sjaj romantičnom večerom ili odvojte jedan dan samo za vas dvoje.

Zdravlje: Brzo ćete se umarati. Priuštite svom organizmu mnogo odmora i sna. Krajem nedelje moguć je jači psihički umor, a neke će mučiti prehlada ili grlobolja. Posegnite za preparatima koji podižu imunitet.

Najbolji dan: 11. februar

Najlošiji dan: 14. februar

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Krasiće vas staloženost i upornost u izvršavanju zadataka. Rešićete stare probleme i privesti kraju zaostale poslove. Učvrstićete svoj položaj u radnoj sredini i ostvariti većinu ambicija.

Ljubav: Uložite više energije u popravljanje situacije na ljubavnom planu. Za početak, pokušajte da krenete od sebe. Iskoristite Dan zaljubljenih za novo zbližavanje i novi emotivni početak. Ulazite u sve bolji period koji bi mogao da iznedri novu ljubavnu priču.

Zdravlje: Podložni ste povredama i padovima, stoga budite oprezni i pre svake fizičke aktivnosti posvetite dovoljno vremena zagrevanju i istezanju mišića. Ipak, zdravstveno ćete se osećati sve bolje.

Najbolji dan: 13. februar

Najlošiji dan: 8. februar

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Poslovi idu svojim tokom, uz teškoće koje su sastavni deo posla. Nemojte preozbiljno da ih shvatate jer ćete time otežati put do krajnjeg cilja. A cilj je blizu, treba još samo malo da izdržite.

Ljubav: Prema partneru ste sumnjičavi i grize vas ljubomora. Negativne emocije poput tih, glavna su prepreka prema ostvarivanju kvalitetnog odnosa s voljenim. Rođeni u maju biće iznimno svadljivi – nemojte preterivati u kritikovanju partnera.

Zdravlje: Dobar Marsov i Sunčev uticaj biće zaslužni za vaš optimizam, ali i dobro zdravlje. Mogli biste da isprobate makrobiotičku ishranu, vežbate jogu ili da praktikujete meditaciju koja će biti izduvni ventil za stres.

Najbolji dan: 9. februar

Najlošiji dan: 11. februar

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Izvrsno ćete se snalaziti u poslovima koji zahtievaju oštroumnost, istraživanje činjenica i podataka. Bićete skloni riziku i novim idejama. Putovanja i kontakti s inostranstvom su vam odlično aspektirani.

Ljubav: Neke od vas ljubav očekuje u drugom gradu, na fakultetu ili upoznavanjem novih osoba na nekom seminaru, kursu ili stručnom skupu. Zbližiće vas slična interesovanja i podudarnost nekih situacija iz vaših prošlosti. U brakovima su moguće prolazne trzavice.

Zdravlje: Reagujte već na prve znakove prehlade i ojačajte imunitet uzimanjem C vitamina. Osećaćete nemir i teskobu, a i neki ljudi iz vaše bliže okoline vas živciraju. Odmaknite se od takvih pojedinaca.

Najbolji dan: 10. februar

Najlošiji dan: 14. februar

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Moraćete da se uhvatite u koštac s nagomilanim obavezama. Stalno će vam neko ili nešto kvariti planove i raspoloženje, pa ćete se nakon zahtevnih dana vidno neraspoloženi vraćati kući.

Ljubav: Bračni odnosi naći će se u senci vaših ambicija. Razmislite šta vas je udaljilo od partnera i s više optimizma gledajte na naizgled nerešive probleme. Slobodni će biti nepoverljivi prema novim osobama, ali jedna će vas uporno osvajati.

Zdravlje: Moguće su probavne tegobe ili zadržavanje tečnosti u organizmu. Izbegavajte previše soljenu hranu. Moguć je i pad imuniteta, pa ćete biti podložniji infekcijama i upalnim procesima.

Najbolji dan: 12. februar

Najlošiji dan: 8. februar

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Osećaćete se umorno i bez energije, pa poslovne obaveze nećete obavljati s previše entuzijazma. Izbegavajte sukobe s kolegama i pripazite kakav utisak ostavljate na nadređene.

Ljubav: Nova ljubav potvrdiće vašu privlačnost i dati vam osećaj zadovoljstva. Očekuje vas susret koji će aktualizovati priču iz prošlosti. Ako ste razdvojeni od partnera, očekujte telefonski razgovor ili vest izdaleka. Slobodni su na pragu nove ljubavi.

Zdravlje: Privlačiće vas sve vrste fizičkih aktivnosti, ali pripazite da ne preterate. Neprijatna upala mišića mogla bi da vam još danima zadaje probleme. Klonite se pojedinaca koji su zaraženi gripom ili virozom!

Najbolji dan: 13. februar

Najlošiji dan: 11. februar

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Ako su neke vaše poslovne nade potonule, one će sada ugledati svetlo dana. Mogli biste da dobijete priznanje za svoj rad. Ako se bavite kreativnim poslom, medijima i umetnošću, istaći ćete svoje potencijale.

Ljubav: Ako se upustite u ljubavnu vezu s osobom na poslu, budite spremni na raznorazna podbadanja i zadirkivanja ostalih kolega. Ako ste u vezi ili braku, na površinu će izaći sve vaše netrpeljivosti i neslaganja. Shvatićete šta je uzrok zahlađenim odnosima.

Zdravlje: Ako ne možete da se odreknete omiljenih poslastica, potrudite se da barem redovnije vežbate. Ako imate zdravstvenih tegoba, nedelja je odlična za obavljanje pregleda, lečenja, terapije, pa i operativne ili estetske zahvate.

Najbolji dan: 12. februar

Najlošiji dan: 14. februar

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Situacija na planu komunikacija je povoljna, međuljudski odnosi na radnom mestu su dobri i tu neće biti prepreka za kvalitetno poslovanje. Ulazite u dane u kojima možete poslovno da napredujete.

Ljubav: Pripremite se za ljubav i strast. Slobodni, približiće vam se zavodljiva i dinamična osoba. Oni u braku uživaće u novom zanosu, a ako planirate veridbu ili venčanje, izabrali ste savršene dane. Bićete široke ruke u darivanju za Dan zaljubljenih.

Zdravlje: Nemojte preterivati s cigaretama ili alkoholom, jer će se svaka neumerenost brzo odraziti na vaše zdravlje. Mogli biste da se psihički nešto lošije osećate, a osetljiviji među vama mogli bi da imaju nesanicu.

Najbolji dan: 9. februar

Najlošiji dan: 13. februar

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Puni ste planova za nove poslove, ali bi s realizacijom ipak trebalo da pričekate. Budite oprezni u kontaktima jer pogrešna procjena vas vraća na početak. Ne odustajte olako od zacrtanih planova!

Ljubav: Više ćete ulagati u materijalnu stranu veze nego u romantičnu. Neki će se odvažiti na zajednički život s partnerom ili pak na zajedničku kupovinu vozila ili nekretnina. Slobodni, kupite originalni poklon za Dan zaljubljenih osobi u koju ste zaljubljeni i iznenadite je.

Zdravlje: U relativno ste dobrom periodu, pa nećete patiti od većih tegoba. Vidno će vam se popraviti raspoloženje, a dobar imunitet čuvaće vas od svake bolesti. Dani su odlični za početak dijete ili vežbanje.

Najbolji dan: 11. februar

Najlošiji dan: 8. februar

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Novac će vam kliziti iz ruku, uživaćete u kupovini i trošenju, ali bićete jednako vešti i u prikupljanju novca. Moguće su isplate zaostalih honorara, a nisu isključeni ni dobici u igrama na sreću.

Ljubav: Gde god se pojavili, primećivaćete pažnju pripadnika suprotnog pola. Svojom harizmom ostavljaćete jak utisak na druge, pa će neki u prisustvu jedne privlačne osobe teško odoleti naletima strasti. Brakovi i veze su u stabilnom periodu.

Zdravlje: Priuštite sebi odlazak na masažu ili pedikir. Čim uradite nešto lepo za sebe, osećaćete se bolje. Zahvaljujući tome što je većina planeta na vašoj strani, sa zdravljem nećete imati gotovo nikakvih tegoba.

Najbolji dan: 14. februar

Najlošiji dan: 12. februar

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Pretpostavljeni će vam davati više posla, a dobro ćete se snalaziti i sa zamršenim zadacima. Počećete da dovodite u red svoje poslove i sve obaveze koje su s njima povezane.

Ljubav: Pred vama su prijatni i mirni dani, pa ako ste u problematičnom braku, doći će do smirenja. Slobodni bi mogli da upoznaju osobu koja će ih privući svojim visokim poslovnim položajem i ugledom koji će im imponovati. Od sledeće nedelje bićete u još uzbudljivijem periodu.

Zdravlje: Mnogo novca ćete trošiti na kozmetiku i odeću. Dobar i negovan izgled biće vam izuzetno važan – primaćete brojne komplimente. Zdravlje će vam biti jako dobro, uprkos čestim promenama raspoloženja.

Najbolji dan: 11. februar

Najlošiji dan: 10. februar

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: U pregovorima ćete pokazati više inicijative nego obično. U poslovima koji su vezani za komunikacije i pisanje, pronaći ćete zadovoljstvo i u njima biti izuzetno uspešni. Novac će vam stizati na vreme.

Ljubav: Mnogi među vama biće zaljubljeni, a neki će svoju vezu saopštiti drugima, ozakoniti ili krunisati prinovom. Slobodni bi putem prijatelja ili slobodnih aktivnosti mogli da sretnu osobu koja će bez mnogo priče prepoznati njihovu životnu filozofiju.

Zdravlje: Pokušajte da živite što urednije - neuredan bioritam samo će vas još više umarati. Potrudite se da idete ranije na počinak. Pripazite na svoje hronične tegobe – možda ćete posetiti lekara i promeniti terapiju.

Najbolji dan: 9. februar

Najlošiji dan: 12. februar

