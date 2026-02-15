Slušaj vest

Jednom kada prepoznate odluke koje vam otežavaju štednju i uvedete nekoliko jednostavnih pravila, ona prestaje da bude napor i postaje automatizam. Donosimo spisak saveta kako, bez drastičnih rezova i odricanja, mesečno staviti sa strane najmanje dvesta evra.

Foto: Shutterstock

Prvi i najvažniji korak prema finansijskoj stabilnosti je izrada ličnog proračuna, što je, srećom, proces koji treba da napravite samo jednom, osim ako se vaša životna ili finansijska situacija bitno ne promeni. Cilj je stvoriti jasnu tabelu računice kako biste tačno utvrdili koliko vam je novca potrebno za pojedine stavke i, najvažnije, koliko vam na kraju meseca ostaje. U tabelu najpre upišite sve prihode koji vam redovno ležu na račun, poput neto plate i eventualnih bonusa.Zatim detaljno popišite fiksne troškove kao što su kirija ili rata kredita, ali i varijabilne troškove poput onih za mobilnost, što uključuje javni prevoz, gorivo ili taksi. Ne zaboravite ni na izdatke za zdravlje, gde spadaju stomatološki tretmani, pregledi ili lekovi.

Foto: Shutterstock

Nakon što ste popisali fiksne troškove, posvetite se onima koje je teže precizno izračunati, poput troškova za namirnice, odeću ili odlaske u restorane. Za to mogu da vam posluže funkcije za praćenje budžeta unutar vaše e-banking aplikacije, izvodi s kreditnih kartica ili računi iz programa vernosti. Kada steknete celovit pregled, možete da započnete s pravim budžetiranjem. Najbolji pristup, kako preporučuju finansijski stručnjaci, jeste da za svaki segment proračuna otvorite poseban račun i početkom meseca na njega trajnim nalogom uplatite fiksni iznos. Na primer, sto evra za "izlaske i restorane", četiristo evra za režije i petsto evra za "štednju". Pravilo je da bi ušteđevina trebala da pokriva vaše životne troškove za period od tri do šest meseci. Već samim stvaranjem proračuna verovatno ćete uočiti neki veliki trošak, recimo dvesta evra mesečno na dostavu hrane. Ako samo jednom nedeljno na posao ponesete ostatke od ručka prethodnog dana, uštedećete prvih pedeset evra.

Foto: Shutterstock

Sada je vreme da smanjite ili u potpunosti ukinete nepotrebne troškove, a najbolje je početi od bankovnih računa na kojima držite novac. Otvaranje više računa nije uvek sinonim za uštedu jer bankarske naknade mogu znatno da se razlikuju, stoga je ključno prvo utvrditi šta vam je tačno potrebno i šta očekujete od svog računa. Ako vam račun služi samo za primanje plate i plaćanje računa, postoje banke koje ne naplaćuju vođenje računa ni podizanje gotovine. S druge strane, za štedni račun najvažniji su uslovi poput visine kamatne stope i pravila za podizanje novca. Kod investicija je ključno držati naknade što nižim jer razlika između 0,6 % i 0,8 % tokom godina može da znači i nekoliko hiljada evra. Prelaskom na banku koja ne naplaćuje svakodnevne usluge možete da uštedite i do dvadeset evra mesečno.

Firma graškom radniku uplatila ogroman novac Foto: Shutterstock

Sledeći korak je detaljna provera svih vaših polisa osiguranja. Postavite sebi dva ključna pitanja: koji rizici realno postoje u vašem životu i možete li sami da pokrijete eventualnu štetu ako se dogodi? Osiguravajte samo one rizike koji bi mogli da vas finansijski ozbiljno ugroze, dok štete koje možete sami da platite ne treba dodatno da osiguravate. Na primer, skupa polisa osiguranja za mobilni telefon star pet godina koji može da se slomi nije isplativa; bolje je uložiti u zaštitnu masku i zaštitno staklo. Prilagođavanjem osiguranja svojim stvarnim potrebama možete da ostvarite uštedu od otprilike pedeset evra mesečno.

Foto: Vitalii Stock/Shutterstock

Koja su osiguranja zaista potrebna?

Svako od nas ponekad nešto slomi ili ošteti. Osiguranje od privatne odgovornosti je izuzetno važno jer, u najgorem slučaju, ako nekoga ozbiljno povredite, i najmanja nepažnja može da dovede do milionske štete. Osiguranje kućnog nameštaja zavisi od vrednosti vaše opreme, ali može biti korisno jer nameštaj može biti oštećen ili ukraden. Premije su uglavnom pristupačne, a često se nude paketi koji uključuju i osiguranje od odgovornosti, dok skupi dodaci poput osiguranja stakla ili drugih vrednih stvari uglavnom nisu potrebni. Slična logika važi i za ostala osiguranja: puna kasko polisa za automobil isplati se za nova vozila do dve godine starosti, pravno osiguranje može da opravda premiju ako vam zatreba skupa advokatska pomoć, a putno osiguranje isplati se samo za skupa putovanja jer neke rizike već pokrivaju kreditne kartice. Osnovno zdravstveno osiguranje je obavezno i najčešće dovoljno, ali preporučuje se godišnja provera treba li menjati franšizu ili osiguravajuću kuću.

Foto: Shutterstock

Uštedite na pretplatama

Da li plaćate 180 evra godišnje za Spotify? Kada se mesečni troškovi za razne pretplate saberu na godišnjem nivou, mnogi se zapitaju da li je taj izdatak opravdan. Najlakše je početi s mobilnim telefonom, gde postoji najviše alternativa. Ako plaćate više od pedeset evra mesečno za telefon i internet, verovatno plaćate previše. Postoje nezavisne internet platforme koje nude poređenje pretplata za mobilne telefone, internet i TV, kao i pregled aktuelnih akcija. Postavite sebi ključna pitanja: treba li mi zaista tri gigabajta saobrćaja podataka? Opcija "mesečno otkazivanje" može da uštedi novac jer omogućuje brzu promenu ponude. Na Android uređajima pretplate možete videti u Play prodavnici pod "Plaćanja i pretplate", dok na Apple uređajima idite u podešavanja, kliknite na svoje ime, pa na "Pretplate". Tamo jednostavno možete da ih otkažete. Isti princip primenite na sve ostale pretplate, proverite izvode s računa i zapitajte se vredi li taj trošak i postoje li jeftinije alternative.

Plate idu do 2.200 evra Foto: Shutterstock

Nadmudrite sami sebe

Kupovne zamke vrebaju svuda, a trgovci poznaju sve trikove kako bi vas naveli na potrošnju. Zato i vi morate da budete lukavi i postavite sebi jasne granice. Najbolji i najjednostavniji trik je pravilo "prvo prespavajte", što znači da online kupovinu ne smete da potvrdite isti dan, već tek sutradan. Velika je verovatnoća da ćete na taj način uštedeti najmanje trideset evra mesečno, jer ćete shvatiti da vam taj proizvod zapravo ne treba. Na kraju, važno je pitanje koje treba da postavite kod svakog troška, ali i kod štednje: isplati li se? Odgovor je ličan, jer trošenje novca samo po sebi nije loše. Ključno je da ono bude svesno i da za vas ima stvarnu vrednost.

Video: Da li zapravo znamo šta znači štednja?