Dnevni horoskop za 9. februar. Detaljan horoskop za sve znake. Evo šta pripadnike Zodijaka očekuje ovog ponedeljka.

OVAN

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Na poslu ćete biti nezadovoljni. Opterećeni ste, a veliki udeo u tome ima i činjenica da ne volite to što radite. Pojavljuje se osoba u vašem poslovnom okruženju koja će vam pobuditi emocije. Očekuje vas prehlada, koja će rezultirati problemima sa urogenitalnim traktom.

BIK

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Budite malo više zainteresovani za rad. Strpljenjem ćete moći da prevaziđete sve neprijatne situacije s kojima se susrećete. Teško da ćete ostati usamljeni, budući da su vaši kvaliteti šarm, elokvencija, elegancija i lepota. Bilo bi poželjno da povedete računa o opštem zdravstvenom stanju.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dobićete lepu poslovnu ponudu. Osoba iz radne okoline će vam dati predlog koji ćete prihvatiti. Neke emocije koje ste tajili postaju očigledne. Pokušajte da se pričuvate prehlade, jer vam to može uzrokovati ozbiljnije probleme.

RAK

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Štedljivi ste i razložni, pa se potrudite da se danas maksimalno suzdržite od trošenja, jer postoji velika mogućnost neplaniranih troškova. Privući će vas osoba iz poslovnog okruženja, neko vreme ste uspevali da sakrijete svoju zainteresovanost, ali nema potrebe za tim - simpatije su obostrane. Možete očekivati migrenu.

LAV

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Na poslovnom planu očekujte napetost i neizvesnost. Nadate se važnim vestima koje se odnose na rešavanje vaših finansija. Ukoliko ste u vezi, mogli biste da ispravite greške koje ste napravili preteranim zadovoljavanjem svojih potreba, zbog kojih ste partnera zapostavili. Odgovorno koristite terapiju koju ste dobili.

DEVICA

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

U poslu ćete se pokazati kao odgovorni i dostojni onoga što obavljate. Očekujte pozitivan odgovor i poslovni uspeh. Konačno ste naišli na osobu koja vas u potpunosti prihvata i nema nikakvu zamerku na vaš temperament. Regulišite ishranu, obratite se nutricionisti.

VAGA

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Finansije prate sve poslovne rezultate, pa nemate razlog za zabrinutost. Nezaposlene Vage će dobiti posao koji već neko vreme čekaju. S vašim ljubavnim životom je sve u redu, fali vam samo malo uzbuđenja. Moguć je problem sa očima.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Preko jednog prijateljstva ostvarujete poslovne želje i dobijate odgovarajuće mesto za koje ste se školovali. Vaša upornost i strpljivost će se napokon isplatiti, a i vaš rad i trud će napokon biti nagrađeni. Smeši vam se ljubav, i to pod neobičnim okolnostima. Mogu se pojaviti stomačni problemi.

STRELAC

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Prebukirani ste poslovima. Imate na umu mnogo planova, ali nećete uspeti sve da ih realizujete. Ne radite ništa unapred, već ono što vam je zaostalo. Uživaćete u razumevanju i podršci partnera. Nađite vremena da se posvetite svom zdravlju, jer duže vreme niste išli ni na kakav pregled.

JARAC

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Nije vreme za velike ambicije, na koje ste navikli, već je stagnacija na poslovnom planu. Ovo je veoma važno za one koji se bave privatnim poslovima. Osoba koja je prethodnom periodu plenila vašu pažnju može preuzeti inicijativu. Ukoliko osećate nadimanje i bolove u stomaku, onda je to nešto što treba lekar da pogleda.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ne ulažite u nove poslove i ne donosite nikakve odluke. Pomerite sve termine za kasnije i videćete - isplatiće se. Finansije takođe stagniraju. Pojaviće se osoba koja će vam povratiti veru u ljubav. Ukoliko ste pušač, krajnje je vreme da s tom navikom prekinete.

RIBE

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Nemojte da vas finansijski gubici dovedu do očajanja, jer je ovo samo trenutna situacija. Dobićete ponudu za usavršavanje u jednom poslu. Obavezno prihvatite ako želite da napredujete. Ukoliko ste u vezi, možda ćete odlučiti da je ozvaničite, a slobodne Ribe neka uživaju u strašću ispunjenom danu. Moguće stomačne tegobe.