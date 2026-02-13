Slušaj vest

Voditi kompaniju vrednu 1,92 biliona dolara nije posao za one slabih živaca, priznaje Sundar Pičaj, izvršni direktor Alphabeta i Gugla. Njegov svakodnevni posao podrazumeva donošenje odluka koje nose ogromnu odgovornost, često u situacijama kada rešenje nije očigledno – ili kada su svi drugi već odustali.

Govoreći na jednom predavanju na Stenford poslovnoj školi u aprilu 2022. godine, Pičaj je otkrio jednostavnu, ali efikasnu mantru koja mu pomaže da se izbori sa stresom. Naučio ju je još kao student, a koristi je i danas, dok vodi jednu od najmoćnijih tehnoloških kompanija na svetu.

Sundar Pičaj, izvršni direktor Alphabeta i Gugla Foto: Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Dve misli koje olakšavaju donošenje odluka

Prvo pravilo glasi: bolje je doneti odluku nego beskonačno vagati opcije. Drugo i možda još važnije - jeste da većina odluka nije konačna i da se greške mogu ispraviti.

„Ako pogrešite, naučićete nešto iz toga“, poručio je Pičai, naglašavajući da strah od pogrešne odluke često parališe ljude više nego sama greška.

Kada je tim podeljen – direktor mora da preseče

Pičai je objasnio da mu se zaposleni često obraćaju upravo onda kada su timovi zaglavljeni između dve opcije. U takvim trenucima, njegova uloga je da preseče i izabere pravac, čak i ako odluka nije savršena.

Sundar Pičaj, izvršni direktor Alphabeta i Gugla Foto: Shutterstock

Odugovlačenje, kako kaže, samo povećava pritisak i može usporiti ne samo tim, već i čitavu kompaniju.

„To što vi donesete odluku najvažniji je korak ka pomaku unapred“, rekao je Pičaj. „Kasnije shvatite da mnoge od tih odluka i nisu bile toliko sudbonosne koliko su u tom trenutku delovale.“

Stres na poslu ne mora da bude neprijatelj

Stručnjaci se slažu da način na koji doživljavamo pritisak ima ogroman uticaj na našu produktivnost i zadovoljstvo na poslu. Kandi Vins, istraživač sindroma sagorevanja sa Univerziteta u Pensilvaniji, ističe da stres često pojačavamo sopstvenim mislima.

„Kada se suočimo sa nečim što ne možemo da kontrolišemo, skloni smo da u glavi stvaramo najgore moguće scenarije“, objasnila je ona za CNBC Make It u aprilu 2024. godine. „Otporni i uspešni ljudi preispituju te pretpostavke i pitaju se: šta je ovde zaista činjenica, a šta moja pretpostavka?“

Sundar Pičaj, izvršni direktor Alphabeta i Gugla Foto: Camille Cohen / AFP / Profimedia

Lekcije mentora koji je oblikovao tehnološke lidere

Pičaj je otkrio da je veštinu brzog rešavanja problema učio od svog mentora Bila Kembela, bivšeg direktora Intjujta i člana upravnog odbora Epla. Kembel je bio poznat i kao savetnik liderima poput Stiva Džobsa i nekadašnjeg direktora Gugla Erika Šmita.

Jedna Kembelova navika posebno mu se urezala u pamćenje.

„Svake nedelje me je pitao: ‘Koje si nerešene situacije razrešio ove nedelje?’“, prisetio se Pičaj. „To me je naučilo da se ne plašim poslednje reči.“

