Dnevni horoskop za 10. februar donosi detaljnu astrološku analizu za sve horoskopske znake. Evo šta pripadnike Zodijaka očekuje ovog utorka.

OVAN

Ne znate da li da se odlučite na veći korak, jer on donosi i veće poslovne aktivnosti. Imate vremena da dobro razmislite. Ukoliko ste u stalnoj vezi ili braku, nemate razloga za brigu. Posvetite se fizičkoj aktivnosti - bolje ćete se osećati, a i bićete zdraviji.

BIK

Dozvolite kolegama da vam pomognu na samom početku, jer se nećete snalaziti. Mnogo će vam značiti njihova podrška, naročito ako ste s njima u timu. Pravo je vreme za ljubav - ona vam ide u susret totalno neočekivano. Ugroženi su vam zglobovi i kičma, osećate bol koji već duže vreme zanemarujete.

BLIZANCI

Ukoliko se bavite privatnim biznisom, povedite računa o finansijama, koje će vam biti potrebne za ulaganje. Ukoliko ste slobodni, ništa sem flerta i neobaveznih veza neće vam poći za rukom, jer svaka potencijalna ozbiljnost u tom pogledu može se završiti pre nego što i započne. Dosta ste inertni, zanamerili ste kondiciju, imate višak kilograma.

RAK

Imate volju i želju za radom, a i energija vam je u zamahu, pa je iskoristite za sve poslovne poduhvate koje ste želeli i planirali. Vaša energija savršeno se uklapa s partnerovom. Moguće su komplikacije u vidu variranja krvnog pritiska i loše cirkulacije.

LAV

Ako ste nesigurni po pitanju ličnog uspeha, krenite polako, onako kako vi umete, budite i dalje vredni i istrajni i rezultati će se sami pojaviti. Prevelik broj obaveza može uticati na vaš odnos s partnerom. Fizička aktivnost bi vam koristila.

DEVICA

Više ćete trošiti, ali i očekujete bolju zaradu ako postoje uslovi da radite na procenat. Prevelik broj obaveza može uticati na vaš odnos s partnerom, jer on neće biti u stanju to da razume. Prekontrolišite kardiovaskularni sistem.

VAGA

Angažovani ste i zauzeti poslovnim dešavanjima. Ovaj dan će vam proteći u razmišljanju kako ćete raditi i zaraditi. Ukoliko ste slobodni, sad je idealna prilika da upoznate nekog ko vas može zainteresovati. Mogući su problemi sa šećerom.

ŠKORPIJA

Dobili ste nalet radne energije, koja će vas držati i bilo bi poželjno da iskoristite sav potencijal. Ono što uporno partneru prebacujete zapravo je vaša greška. Zanemarujete svoje zdravstvene potrebe.

STRELAC

Obavljajte poslove koji vam donose najveći profit. Naravno, to mogu biti i poslovi koji bi se kasnije realizovali kroz neku drugu vrstu nadoknade. Vaša lična nesigurnost ozbiljno preti da ugrozi vaš emotivni odnos. Pojaviće se problemi sa zadržavanjem vode u organizmu.

JARAC

Razgovarajte sa određenom osobom kako biste napravili čvrstu finansijsku konstrukciju, koja bi vam omogućila realizaciju posla. Nema potrebe žuriti sa odlukom s kim ući u vezu jer će se osoba sama izdvojiti i izboriti za vas. Zdravlje i vitalnost su na vrhuncu.

VODOLIJA

Povedite računa šta radite na poslu. Postoji mogućnost da napravite veliki propust i to bi moglo doneti konfliktne situacije s kolegama. Na ljubavnom planu ćete se rešiti prepreka i poteškoća. Možete patiti od nedostatka odmora.

RIBE

Budite koncentrisani tokom rada. Postoji mogućnost da promašite neke rokove ili da nešto uradite pogrešno. Veza će oživeti zahvaljujući novoj inicijativi, strasti i erotskom uzbuđenju. Mogući su problemi s nogama, posebno stopalima.

