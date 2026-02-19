Slušaj vest

Poseta indijskom gradu Udajpuru se pretvorila u neprijatno iznenađenje za turiste, koji su rezervisali hotelsku sobu s pogledom na jezero.

Oni su dokumentovali svoju avanturu, a snimak je brzo postao viralan na mrežama i izazvao lavinu komentara.

"E pa, ovo se desilo..."
Pomenuti simak počinje prikazom hotelske sobe, a vidimo ženu koja stoji pored velikog prozora, okrenuta leđima kameri.

Zavesa je navučena i skriva sve što se nalazi napolju. Iza žene, druga osoba drži kameru i sve snima. Soba izgleda uredno - krevet, mali sto i prtljag na podu.

Osoba koja snima uzbuđeno komentariše: “Pozdrav svima, upravo smo ušli u sobu i pokazaćemo vam pogled na jezero. Direktno iz sobe! Kako se ovo desilo? Pogled na jezero. E pa, ovo se desilo“.

Kada žena pomeri zavesu, umesto pravog jezera, vidimo foto-tapet zalepljen preko prozora!

Šta se krije iza foto-tapeta?
Tapet prikazuje mirno jezero sa drvećem i zgradama, odajući utisak stvarnog prizora. Osoba koja drži kameru reaguje šokirano i nevericom, prenosi News 18.

Turisti su skinuli foto-tapet i prikazali šta se zaista vidi s prozora - zid susedne zgrade koja stoji vrlo blizu hotela! Nema jezera, nema otvorenog pogleda, samo betonska struktura i prostor.

Snimak je objavljen 2. februara i već ima milione pregleda, uz brojne komentare.

Jedan korisnik je šaljivo napisao: “Bar su vam obezbedili dobar pogled”, a drugi se nadovezao: “Zar niste proverili lokaciju na Google Maps da vidite da li pored hotela postoji jezero? Zar niste čitali recenzije i opis sobe“.

(Kurir.rs/Telegraf.rs)

Ne propustiteLudi svetTuristi iz Evrope upali na sahranu na Tajlandu: Mislili da su u restoranu, a kad im je prišao ožalošćeni član porodice, hteli u zemlju da propadnu (VIDEO)
Turisti upali na tajlandsku sahranu
ZanimljivostiUpozorenje za turiste: Zbog ove garderobe u pojedinim državama biste mogli da završite u zatvoru
Screenshot 2025-12-02 164931.png
ZanimljivostiNova pravila na omiljenim španskim letovalištima se neće svideti turistima: Uvode se posebna ograničenja
San Sebastijan u Španiji
Zanimljivosti"Platili smo 1.650 evra smeštaj za nedelju dana" Evo šta su zatekli u kući u najpopularnijem turističkom raju (VIDEO)
Screenshot 2025-09-04 131749.jpg

 VIDEO: Turističke prevare kao visokotehnološki kriminal: 

Turističke prevare kao visokotehnološki kriminal: Putnici nemaju zaštitu, autobusi neispitani i stari Izvor: Kurir televizija