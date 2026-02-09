nije kao u seriji

Petlovac - mesto gde se snimala serija Selo gori, a baba se češlja

Televizijska serija "Selo gori, a baba se češlja" ponovo se od večeras emituje na malim ekranima. Iako su godine prošle od njenog prvog prikazivanja, interesovanje publike ne jenjava, a priče o selu koje je tada živelo kroz televizijski kadar i danas bude nostalgiju.

Selo u kom se odvijala radnja nosilo je ime Petlovac, ali ono nikada nije postojalo kao stvarno mesto. Ipak, zahvaljujući snimanjima širom centralne Srbije, Petlovac je za gledaoce postao simbol jednog načina života koji polako nestaje.

Autor i nastanak serije

Seriju je osmislio i režirao Radoš Bajić, koji je ujedno tumačio i jednu od glavnih uloga. Snimana je u periodu od 2006. do 2010. godine, ima tri sezone i ukupno 101 epizodu.

Lokacije snimanja bile su rasute po centralnoj Srbiji, pre svega u okolini Kruševca, Trstenika i Vrnjačke Banje, gde su seoski ambijenti poslužili kao osnova za stvaranje izmišljenog Petlovca.

Petlovac koji ne postoji, ali se pamti

Iako se Petlovac ne može pronaći ni na jednoj mapi, publika ga je doživela kao autentično selo. Taj utisak nastao je zahvaljujući kombinaciji više stvarnih mesta, od kojih je jedno ostalo posebno upečatljivo - kuća glavnog junaka Radašina. Upravo u tom dvorištu i ispred te kuće snimljene su neke od najemotivnijih i najprepoznatljivijih scena serije.

Kuća Radašina i selo Kukljin

Radašinova kuća nalazi se u selu Kukljin, nadomak Kruševca. U stvarnosti, meštani je znaju kao kuću bake Cane, koja je tokom snimanja širom otvorila vrata čitavoj ekipi serije. Kukljin je u okviru televizijske priče predstavljao deo Petlovca u kom su se nalazili i Radašinova kuća, ali i kafana Džame i Jakoja.

Baka Cana je kasnije svedočila o dugom periodu snimanja i bliskosti koja se razvila između ekipe i domaćina, ističući smirenost i ljubaznost Radoša Bajića i toplu atmosferu koja je vladala na setu.

Medveđa - rodno mesto Radoša Bajića

Nedaleko od Kukljina, na oko dvadesetak minuta vožnje, nalazi se selo Medveđa, rodno mesto Radoša Bajića. I ovo selo poslužilo je kao važna filmska lokacija. Na glavnom putu u Medveđi danas se može videti mural posvećen pokojnom Miroljubu Trošiću Đodi, glumcu čiji je lik u seriji osvojio srca gledalaca.

U Medveđi se nalazi i kuća u kojoj su snimane scene doma Milašina Rakovića, lika kog je tumačio Milorad Mandić Manda, kao i njegove supruge Zlatane (Olga Odanović) i sina Dragana (Nenad Okanović). U stvarnom životu, ova kuća pripada bliskom prijatelju Radoša Bajića, odnosno tastu njegovog sina Nedeljka.

Enterijeri snimani na drugim lokacijama

Zanimljiv detalj vezan za seriju jeste činjenica da unutrašnjost Radašinove kuće nije snimana u Kukljinu.

Te scene realizovane su u selu Bogdanje, u kući u kojoj je u seriji živela Smiljana, lik koji je igrala Nada Blam. Danas ta kuća izgleda gotovo neprepoznatljivo - prozori su zazidani, a unutrašnji prostor u potpunosti preuređen, a kakvi su prizori tačno zabeleženo je na TikTok profilu influensera koji se potpisuje kao @dule97a.

Selo koje se menja, ali se ne zaboravlja

Neka imanja na kojima je serija snimana danas su napuštena, pojedine kuće su srušene, dok druge stoje tiho, kao svedoci vremena kada je selo bilo puno života i glasova. Ipak, nova repriza serije ne vraća samo likove poput Radašina, Radojke, Dragojla i Đode na televizijske ekrane. Ona podseća i na svet koji polako nestaje - selo kakvo pamtimo, sa svim svojim manama, toplinom i dušom.

