Za mnogu decu matematika je stresan predmet, a tablica množenja često im deluje dosadno i teško pamtljivo. Pravila se mešaju, motivacija opada, a učenici gube interesovanje. U takvim situacijama, pravo osveženje je učitelj koji voli svoj posao i zna kako gradivo da približi deci na inovativan način. Upravo to čini Lucija Petračić, koja je uz pomoć veštačke inteligencije osmislila potpuno neobičan pristup učenju tablice množenja.

Trap pesme kao nastavna metoda

Učiteljica Petračić odlučila je da poveže muziku i obrazovanje, koristeći veštačku inteligenciju za kreiranje trap pesama koje pomažu učenicima da pamte pravila množenja. Njene pesme sada slušaju ne samo njeni učenici, već i druge učiteljice, kao i roditelji, a projekat se širi društvenim mrežama pod nazivom "Školska posla", piše Srednja.hr.

"Prvo sam počela da pravim obične trap pesme sa ludim tekstovima i da eksperimentišem s raznim bitovima, što mi je bilo izuzetno zabavno. Pošto sam učiteljica, videla sam da deca ne vole i teško pamte neka matematička pravila, pa tako i množenje - posebno množenje nulom. To im je generalno dosadno i zato su slabije motivisani da nauče," objašnjava Petračić, dodajući da se učenici često zbune i mešaju pravila.

Pesma koja je postala hit

"Njima je to sve slično. S druge strane, nemaju problema s pamćenjem mnogo tekstova raznih pesama. Trenutno je trap jako popularan pa sam želela da idem u tom smeru. I tako sam odlučila da pokušam da rešim, ili bar olakšam, taj problem pamćenja kroz svoje interesovanje za kreiranje muzike. Tako je nastala pesma "Množenje nulom", koja je postala pravi mali hit," dodaje učiteljica.

Reakcije na pesme nadmašile su očekivanja. Učiteljice prijavljuju da ih puštaju u razredima, a roditelji kažu da deca uz muziku lakše pamte pravila.

"Mnogo učiteljica mi je javilo da puštaju ove pesme svojim učenicima u razredu i da svi zajedno uživaju. Javilo mi se i dosta roditelja čija deca sada s lakoćom pamte tablicu množenja – i to zabavljajući se. Na to sam zaista ponosna. Reakcije dece su takođe sjajne. Vole da slušaju te pesme, zabave se, a tekst im je lako pamtljiv pa zaključke mogu lako da ponove. Već sada dobijam zahteve da počnem da radim nove pesme kroz druge obrazovne teme," kaže Petračić.

Roditelji oduševljeni

Na njenu objavu stiglo je mnogo komentara roditelja, uglavnom punih pohvala i zahvalnosti.

"Predobrooo. Gde je ovo bilo kad sam ja u osnovnu išao", "Meni treba ovo, sutra dete ima ispitivanje", "Odlično! Treba ići ukorak sa vremenom", "Zanima me kako su deca prihvatila pesmice?", neki su od komentara u nizu.

