SPC tehnologija predstavlja pravu inovaciju u svetu podnih obloga. Ovi vinilni podovi sa čvrstim jezgom sve češće zamenjuju tradicionalni laminat i standardni vinil, jer kombinuju izuzetnu otpornost, potpunu vodootpornost i jednostavnu ugradnju.

Idealni su za savremene domove, uključujući prostore sa podnim grejanjem, jer spajaju funkcionalnost, estetiku i dugoročnu ekonomičnost.

Laminat i linoleum polako izlaze iz mode

SPC podovi su sve popularniji i nazivaju se podovima budućnosti. Oni rešavaju probleme sa kojima su se domaćinstva suočavala godinama - od bubrenja zbog vlage, ogrebotina od kućnih ljubimaca, do oštećenja nastalih nepravilnom upotrebom.

Šta je SPC i od čega se pravi

SPC, što znači Stone Plastic Composite, izrađuje se od kombinacije krečnjaka i PVC polimera, što rezultira tankim, ali izuzetno čvrstim i stabilnim jezgrom. Ova struktura omogućava podu da izdrži velika opterećenja, a da pri tom ne izgubi prirodan izgled - bilo da imitira drvo, kamen ili beton.

Pogodni za sve vrste prostora

SPC obloge zadovoljavaju najviše evropske standarde otpornosti, što ih čini pogodnim ne samo za stambene, već i za komercijalne objekte. Zaštitni slojevi sa keramičkim česticama ili poliuretanskim premazima štite površinu od habanja i ogrebotina, dok čvrsto jezgro sprečava udubljenja.

Vodootpornost i kompatibilnost sa podnim grejanjem

Jedna od najvećih prednosti SPC podova je potpuna otpornost na vlagu. Za razliku od laminata, koji bubri, ili vinila sa vlaknastim jezgrom, SPC praktično ne upija vodu i zadržava dimenzionalnu stabilnost čak i pri promenama temperature. Zbog toga je odličan izbor za kupatila, kuhinje, podrume, ali i za ugradnju preko podnog grejanja, bez dodatnih dilatacionih spojeva.

Jednostavno postavljanje

Zahvaljujući klik-sistemu i integrisanoj podlozi, SPC podovi se lako postavljaju. Tolerancija na manje neravnine smanjuje potrebu za dodatnom pripremom poda, a suva ugradnja bez lepljenja omogućava brzu i ekonomičnu instalaciju.

Ekološki i akustički benefiti

SPC podovi imaju nisku emisiju štetnih materija, dok njihova gusta struktura značajno smanjuje buku od hodanja. Održavanje je lako, jer površina odbija mrlje i otporna je na hemikalije, što znači da za čišćenje nisu potrebna agresivna sredstva.

Dugoročna investicija

Iako početna cena SPC podova može biti viša od najjeftinijeg laminata, dug vek trajanja i minimalno održavanje čine ih isplativim rešenjem na duže staze. Zbog toga se sve češće posmatraju kao investicija koja može trajati decenijama.

