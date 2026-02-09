Slušaj vest

Verovatno se svakome desilo da nešto baci u pogrešan kontejner za otpad. Umesto da odmah proverimo pravila, upozorenje često stigne tek kada kanta ostane nepražnjena, a komunalni radnici je ostave ispred kuće. Upravo zbog toga jedan komunalac iz Velike Britanije, poznat na TikToku kao De Namber Van Binmen, upozorava građane na najčešće greške u reciklaži.

Stiropor ne ide u kantu za reciklažu

U videu objavljenom na TikToku, De Namber Van Binmen apelovao je na ljude da prestanu da bacaju stiropor u kontejnereza reciklažu. Objasnio je da u takvim slučajevima nema drugog izbora osim da ostavi kantu neispražnjenu, što je izazvalo brojne reakcije u komentarima.

Prema smernicama organizacije Risaikl Nau, stiropor spada u vrstu plastike koja se uglavnom ne reciklira kroz komunalni sistem i trebalo bi ga odlagati u mešani otpad.

"Ekspandirani polistiren, poznatiji kao stiropor, često se koristi za jednokratnu ambalažu za hranu i za zaštitu kućnih aparata, poput mikrotalasnih pećnica. Ponekad se koristi i za pakovanja prehrambenih proizvoda, na primer za višestruka pakovanja jogurta," navode iz organizacije.

Zašto je reciklaža stiropora problematična

Iako se stiropor tehnički može reciklirati, kompanija Grinbenk Risajkling Soljušens objašnjava da je taj proces znatno složeniji u poređenju sa drugim materijalima. Reciklaža zahteva sabijanje materijala kako bi se smanjio njegov volumen, što transport i dalju obradu čini isplativijim.

"Nakon sabijanja, stiropor se usitnjava, topi i pretvara u granule koje se mogu koristiti za proizvodnju novih proizvoda, poput izolacije, ramova za slike ili nove ambalaže. Međutim, zbog specijalizovane prirode procesa, nemaju svi reciklažni centri opremu za obradu stiropora, što često dovodi do problema," navode oni.

Zbog toga se ne preporučuje njegovo odlaganje u kućne kante za plastiku.

Problem sa kesicama od čipsa i folijom

U drugom snimku, popularni smetlar objasnio je zašto kesice od čipsa ne bi trebalo bacati u kantu za reciklažu. Razlog je to što su napravljene od složenog spoja plastike i aluminijuma.

"Trebalo bi da ih odnesete u supermarket i tamo reciklirate, jer je reč o drugačijoj vrsti plastike", rekao je.

Dodao je da isto važi i za drugu ambalažu: "Kao i plastične kese, providna folija ili folija sa mehurićima - ništa od toga ne ide u vašu kućnu kantu za reciklažu. Odnesite to u reciklažno dvorište ili u supermarket, gde se takav otpad ponekad obrađuje na poseban način."

Za stiropor je još jednom naglasio da zauzima previše prostora i da je njegova reciklaža preskupa, jer sadrži vrlo malo plastike, dok je većinom sastavljen od vazduha.

Proverite pre nego što bacite

Na kraju, uputio je još jedno važno upozorenje građanima: "Molim vas, proverite pre nego što nešto bacite u kantu. Obično se recikliraju limenke i flaše - jednostavne stvari. Proverom sprečavate kontaminaciju celog sadržaja kontejnera. Nemojte biti osoba zbog koje kanta ostane neispražnjena baš onda kada vam je to najpotrebnije", zaključio je.

