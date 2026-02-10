Slušaj vest

U najnovijoj epizodi popularnog kviza „Potera“ gledaoce je zateklo pitanje vezano za poznatog makedonskog pevača Danijela Kajmakoskog, koje je izazvalo pažnju i u studiju i na društvenim mrežama.

Voditelj Jovan Memedović pročitao je pitanje u kojem se tražilo tačno prezime pevača Danijela, a ponuđeni odgovori bili su duhovito osmišljeni i podsećali su na mlečne proizvode:

A) Kajmakoski

B) Pavlakoski

V) Puteroski

Takmičar Jovan nije se dvoumio ni trenutka i odlučio se za odgovor A – Kajmakoski, koji je bio potpuno tačan.

Ipak, iako je uspešno odgovorio na pitanje, Jovan nije uspeo da u finalnoj „Poteri“ sačuva visoku sumu od 800.000 dinara, jer ga je sustigao tragač Milan Bukvić.

Pevač se oporavlja posle teške situacije

Pitanje o Kajmakoskom došlo je u trenutku kada je pevač ponovo u fokusu javnosti, budući da je u noći između subote i nedelje bio otet. Kako se saznaje, Danijel se trenutno oporavlja, a uz njega su najbliži koji mu pružaju podršku nakon svega što je preživeo.

Pobeda u „X faktoru“ i nastup na Evroviziji

Danijel Kajmakoski domaćoj publici najpoznatiji je kao pobednik prve sezone takmičenja „X Factor Adria“, čime je započeo svoju regionalnu karijeru.

Godinu dana kasnije, 2015., predstavljao je Makedoniju na Pesmi Evrovizije u Beču sa numerom „Lisja esenski“, nakon što je pobedio na nacionalnom izboru. Iako je nastup bio zapažen, nije uspeo da se plasira u veliko finale.

