Šta znači ako vas pokojnik u snu pozove da pođete s njim: Veruje se da ga u jednom slučaju treba shvatiti kao upozorenje
Snovi u kojima se pojavljuju preminule osobe ubrajaju se među one koje najduže pamtimo i koje nas najviše emotivno potresu. Često nas bude sa osećajem nelagode, tuge ili unutrašnje zbunjenosti. Prema starim tumačenjima snova, ovakvi snovi nisu beznačajni - u mnogim tradicijama smatra se da nose poruke koje ne treba zanemariti.
Značenje reči koje pokojnik izgovara u snu
Kada se u snu pojavi mrtva osoba koja govori, njene reči se, prema narodnom verovanju, shvataju doslovno. Smatra se da iza svake izgovorene rečenice stoji jasna poruka, čak i kada deluje nelogično ili neobično. Ako pokojnik traži da mu se nešto odnese na grob ili pominje da mu nešto nedostaje, značenje sna se, prema tumačenjima, razjašnjava tek nakon simboličnog ispunjenja tog zahteva.
Razgovor sa pokojnikom kao znak upozorenja
Snovi u kojima preminula osoba razgovara s vama ili vam pokretima skreće pažnju na određene stvari često se tumače kao upozorenje. Oni mogu ukazivati na težak period, nepovoljne okolnosti ili prisustvo negativnog uticaja u vašoj blizini. U nekim tumačenjima, ovakav san može najaviti i finansijske gubitke ili potrebu da se udaljite od ljudi i situacija koje vam crpe energiju.
Kada sanjate da je pokojnik ponovo živ
Ako u snu vidite mrtvu osobu kao živu, to se uglavnom ne smatra lošim znakom. Takvi snovi najčešće ukazuju na to da proces prihvatanja gubitka još traje. Mesta koja se pojavljuju u snu, poput porodične kuće ili poznatog ambijenta, govore o snažnoj emotivnoj povezanosti i sećanjima.
Snovi o uglednim i uspešnim preminulima
Sanjati osobe koje su za života bile poštovane, uspešne ili cenjene smatra se povoljnim simbolom. Ovakvi snovi se povezuju sa napretkom, srećnim okolnostima i dobrim ishodima u budućnosti.
San u kojem je živa osoba mrtva
Ako sanjate da je neko ko je u stvarnosti živ - preminuo, postoje dva tumačenja. Prema prvom, san ima suprotno značenje i može najaviti uspeh ili veliku promenu u životu te osobe. Drugo tumačenje upućuje na potisnute emocije, poput ljutnje, zavisti ili nerazrešenog odnosa. Ako vam u snu mrtva osoba kaže da je zapravo živa, to se često povezuje s dolaskom važnih vesti.
Snovi o smrti članova porodice
Sanjati smrt bliskog člana porodice obično nema negativno značenje. Naprotiv, takvi snovi se često povezuju s dobrim vestima, pozitivnim promenama ili nagoveštajem dobrog zdravlja.
Veliki broj pokojnika u snu
Ako se u snu nađete okruženi mnoštvom mrtvih ljudi, to može odražavati osećaj pritiska, nagomilanih problema ili utisak da ste okruženi ljudima koji vam ne žele dobro.
Voda u snovima sa mrtvima
Snovi u kojima se pojavljuje voda imaju povoljnu simboliku. Oni ukazuju na povlačenje problema, njihovo postepeno rešavanje ili emocionalno rasterećenje.
Pokojnik u kovčegu kao znak opreza
Videti mrtvu osobu u kovčegu u snu smatra se znakom upozorenja. Prema tumačenjima snova, savetuje se oprez, odlaganje važnih odluka i izbegavanje rizičnih poteza u tom periodu.
Snovi koji zahtevaju posebnu pažnju
Ako u snu sledite mrtvaca u nepoznatom pravcu ili prihvatite njegov poziv, san se tumači kao ozbiljno upozorenje. Takve snove treba shvatiti kao signal za promišljeno ponašanje i dodatni oprez u svakodnevnom životu.
Kovčeg, smrt i simbolika novca
- Sanjati sebe mrtvog u kovčegu – prepreke u realizaciji planova
- Nositi kovčeg sa pokojnikom – finansijski dobitak
- Zakopavanje kovčega – pokušaj da se zaboravi prošlost
- Otkopavanje kovčega – otkrivanje skrivenih istina
Kada vam pokojnik daje novac
Snovi u kojima vam mrtva osoba daje novac tradicionalno se povezuju s dobitkom, uspehom ili pomoći. Ako je pokojnik bio blizak, veruje se da vam pruža podršku i zaštitu. Ruka kojom vam je pružan novac takođe igra ulogu:
- Desna ruka – mogući dobitak ili sreća u igrama na sreću
- Leva ruka – nasledstvo ili pomoć uticajne osobe
Cveće, poljupci i poruke iz snova
Ako vam pokojnik u snu daje cveće i poziva vas, značenje zavisi od odnosa koji ste imali:
- pokojni otac ili brat – blagostanje
- bivši suprug – sudbonosni susret
- bliska žena – upozorenje
- nepoznata osoba – promena vremena
Sanjati da ljubite mrtvu osobu može ukazivati na krivicu, žaljenje ili neizgovorene reči.
Srećni roditelji u snu
Ako sanjate svoje preminule roditelje kako su živi, spokojni i zadovoljni, to se tumači kao znak podrške i odobravanja vaših životnih odluka.
(Kurir.rs/Izvor:Krstarica)
Pogledajte video: Trik od 100 sekundi da beba zaspi sama