da li ste znali?

da li ste znali?

Šta znači ako vas u snu pokojnik pozove da pođete sa njim

Slušaj vest

Snovi u kojima se pojavljuju preminule osobe ubrajaju se među one koje najduže pamtimo i koje nas najviše emotivno potresu. Često nas bude sa osećajem nelagode, tuge ili unutrašnje zbunjenosti. Prema starim tumačenjima snova, ovakvi snovi nisu beznačajni - u mnogim tradicijama smatra se da nose poruke koje ne treba zanemariti.

Značenje reči koje pokojnik izgovara u snu

Kada se u snu pojavi mrtva osoba koja govori, njene reči se, prema narodnom verovanju, shvataju doslovno. Smatra se da iza svake izgovorene rečenice stoji jasna poruka, čak i kada deluje nelogično ili neobično. Ako pokojnik traži da mu se nešto odnese na grob ili pominje da mu nešto nedostaje, značenje sna se, prema tumačenjima, razjašnjava tek nakon simboličnog ispunjenja tog zahteva.

Šta znači ako vas pokojnik u snu pozove da krenete s njim Foto: Profimedia

Razgovor sa pokojnikom kao znak upozorenja

Snovi u kojima preminula osoba razgovara s vama ili vam pokretima skreće pažnju na određene stvari često se tumače kao upozorenje. Oni mogu ukazivati na težak period, nepovoljne okolnosti ili prisustvo negativnog uticaja u vašoj blizini. U nekim tumačenjima, ovakav san može najaviti i finansijske gubitke ili potrebu da se udaljite od ljudi i situacija koje vam crpe energiju.

Kada sanjate da je pokojnik ponovo živ

Ako u snu vidite mrtvu osobu kao živu, to se uglavnom ne smatra lošim znakom. Takvi snovi najčešće ukazuju na to da proces prihvatanja gubitka još traje. Mesta koja se pojavljuju u snu, poput porodične kuće ili poznatog ambijenta, govore o snažnoj emotivnoj povezanosti i sećanjima.

Snovi o uglednim i uspešnim preminulima

Sanjati osobe koje su za života bile poštovane, uspešne ili cenjene smatra se povoljnim simbolom. Ovakvi snovi se povezuju sa napretkom, srećnim okolnostima i dobrim ishodima u budućnosti.

Šta znači ako vas pokojnik u snu pozove da krenete s njim Foto: Profimedia

San u kojem je živa osoba mrtva

Ako sanjate da je neko ko je u stvarnosti živ - preminuo, postoje dva tumačenja. Prema prvom, san ima suprotno značenje i može najaviti uspeh ili veliku promenu u životu te osobe. Drugo tumačenje upućuje na potisnute emocije, poput ljutnje, zavisti ili nerazrešenog odnosa. Ako vam u snu mrtva osoba kaže da je zapravo živa, to se često povezuje s dolaskom važnih vesti.

Snovi o smrti članova porodice

Sanjati smrt bliskog člana porodice obično nema negativno značenje. Naprotiv, takvi snovi se često povezuju s dobrim vestima, pozitivnim promenama ili nagoveštajem dobrog zdravlja.

Veliki broj pokojnika u snu

Ako se u snu nađete okruženi mnoštvom mrtvih ljudi, to može odražavati osećaj pritiska, nagomilanih problema ili utisak da ste okruženi ljudima koji vam ne žele dobro.

Šta znači ako vas pokojnik u snu pozove da krenete s njim Foto: Shutterstock

Voda u snovima sa mrtvima

Snovi u kojima se pojavljuje voda imaju povoljnu simboliku. Oni ukazuju na povlačenje problema, njihovo postepeno rešavanje ili emocionalno rasterećenje.

Pokojnik u kovčegu kao znak opreza

Videti mrtvu osobu u kovčegu u snu smatra se znakom upozorenja. Prema tumačenjima snova, savetuje se oprez, odlaganje važnih odluka i izbegavanje rizičnih poteza u tom periodu.

Snovi koji zahtevaju posebnu pažnju

Ako u snu sledite mrtvaca u nepoznatom pravcu ili prihvatite njegov poziv, san se tumači kao ozbiljno upozorenje. Takve snove treba shvatiti kao signal za promišljeno ponašanje i dodatni oprez u svakodnevnom životu.

Kovčeg, smrt i simbolika novca Sanjati sebe mrtvog u kovčegu – prepreke u realizaciji planova

Nositi kovčeg sa pokojnikom – finansijski dobitak

Zakopavanje kovčega – pokušaj da se zaboravi prošlost

Otkopavanje kovčega – otkrivanje skrivenih istina Kada vam pokojnik daje novac

Snovi u kojima vam mrtva osoba daje novac tradicionalno se povezuju s dobitkom, uspehom ili pomoći. Ako je pokojnik bio blizak, veruje se da vam pruža podršku i zaštitu. Ruka kojom vam je pružan novac takođe igra ulogu:

Šta znači ako vas pokojnik u snu pozove da krenete s njim Foto: Shutterstock

Desna ruka – mogući dobitak ili sreća u igrama na sreću

Leva ruka – nasledstvo ili pomoć uticajne osobe Cveće, poljupci i poruke iz snova

Ako vam pokojnik u snu daje cveće i poziva vas, značenje zavisi od odnosa koji ste imali:

pokojni otac ili brat – blagostanje

bivši suprug – sudbonosni susret

bliska žena – upozorenje

nepoznata osoba – promena vremena

Sanjati da ljubite mrtvu osobu može ukazivati na krivicu, žaljenje ili neizgovorene reči.

Srećni roditelji u snu

Ako sanjate svoje preminule roditelje kako su živi, spokojni i zadovoljni, to se tumači kao znak podrške i odobravanja vaših životnih odluka.

Pogledajte video: Trik od 100 sekundi da beba zaspi sama