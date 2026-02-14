Slušaj vest

Mlad Mesec u Vodoliji donosi energiju novih početaka koji nisu klasični, već oslobađajući. Ovakav astrološki period donosi novi početak za tri horoskopska znaka - Vodolije, Vage i Blizance. Zanimljivo je da se datum mladog Meseca poklapa sa pomračenjem Sunca u istom znaku, tako da je sigurno da je pred nama mesec sa sudbinskim promenama.

Oslobađamo sve onoga što nas sputava

Mlad Mesec u Vodoliji donosi sudbinske promene Foto: Shutterstock

Ovo je period u kojem se rađa potreba za promenom, ali ne kroz nagle poteze, već kroz promenu svesti, stavova i načina razmišljanja. Vodolija kao znak budućnosti i inovacija podstiče nas da se okrenemo onome što je autentično i da se udaljimo od svega što nas sputava ili ne predstavlja našu pravu suštinu.

Ova lunarna faza posebno naglašava individualnost i slobodu izražavanja. Možemo da osetimo snažan poriv da se oslobodimo tuđih očekivanja i društvenih normi koje nam više ne prijaju. Mlad Mesec u Vodoliji podseća nas da je različitost snaga, a ne mana i da upravo kroz prihvatanje svoje posebnosti dolazimo do mira i jasnoće.

Promena perspektive

Mlad Mesec u Vodoliji donosi sudbinske promene Foto: Profimedia

Mogu da se pojave nove ideje i rešenja za stare probleme. Ovo je odličan trenutak za mentalni reset, za promenu perspektive i započinjanje projekata koji zahtevaju kreativno i nekonvencionalno razmišljanje. Ideje koje se sada jave mogu u početku da deluju neobično, ali nose potencijal da dugoročno donesu važne promene.

Mlad Mesec u Vodoliji takođe skreće pažnju na odnose sa prijateljima, grupama i društvom. Postoji potreba da se povežemo sa ljudima koji dele slične vrednosti i viziju budućnosti, ali i da preispitamo gde se prilagođavamo drugima naspram sebe.

