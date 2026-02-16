Slušaj vest

Kada je Amanda DeRajz dobila od svog oca link za kuću staru 140 godina sa šest spavaćih soba i dva kupatila u Nju Džerziju, 2024. godine, prvo što joj je palo na pamet bilo je da kuća zahteva mnogo posla. Njena agentkinja za nekretnine čak ju je nazvala "finansijskom jamom".

Ipak, Amanda (32) i njen suprug Vinsent (34) videli su potencijal u toj kući. Počeli su da štede za svoj budući dom 2021. godine, ali su brzo shvatili da će nova ili sveže renovirana nekretnina biti izvan njihovog budžeta, kaže Vinsent. Zato im je oglas koji je Amanda dobila od oca, delovao kao savršena prilika.

U galeriji pogledajte kako izgleda kuća:

Lokacija je takođe omogućavala Amandi da lokalnim trajektom odlazi na posao u Njujork. Agentkinja im je rekla da je kuća u vlasništvu starijeg čoveka koji je odgajao porodicu u njoj i nije želeo da je proda investitoru.

"Napisala sam lepo pismo starijem gospodinu u kojem smo mu rekli da želimo da se brinemo o ovoj kući i da je vratimo u stari sjaj", kaže Amanda.

Dogovorili su se za cenu od 505.000 evra, što je oko 82.500 evra ispod tražene cene. Amanda i Vinsent su kupili kuću u noći Noći veštica 2024. godine uz 15 odsto učešća.

Renoviranje kuće, uz očuvanje šarma

Amanda i Vinsent su se uselili u kuću u novembru 2024. i nekoliko nedelja kasnije počeli sa renoviranjem, što je uključivalo skidanje drugog sprata do greda, ugradnju centralne klime i modernizaciju kuće, uz očuvanje njenog šarma. Kažu da je kuća bila u prilično lošem stanju kada su je kupili. Tapete su se ljuštile, prozori su morali da se obnove, a fasadi je bilo potrebno osveženje.

Tokom renoviranja, par je želeo da sačuva neke od originalnih karakteristika kuće. Sačuvali su originalne okvire prozora i koristili mnogo nameštaja koji su ostavili prethodni vlasnici. Napravili su i izmene u rasporedu, poput spajanja dve spavaće sobe u jednu veću glavnu sobu.

Amanda i Vinsent procenjuju da su do sada potrošili oko 158.000 evra na renoviranje. Najskuplji delovi renoviranja bili su fasada i prozori. Počeli su da dele svoj put renoviranja na TikTok-u u novembru 2024, a Amanda kaže da im je to pomoglo da dobiju sponzorski ugovor i besplatnu boju za delove kuće.

Još mnogo posla pred njima

Iako se pripremaju da dočekaju svoje prvo dete, par kaže da renoviranje još nije završeno i da neće biti završeno nekoliko narednih godina. Amanda se šali da verovatno nikada neće biti potpuno gotovo.

"Uvek će biti nešto za raditi", kaže ona.

Još nisu renovirali treći sprat, koji uključuje Vinsentovu kancelariju i tavan. Kuhinja takođe još uvek zahteva rad, što Vinsent i Amanda planiraju da završe u narednih nekoliko godina.

"Ne želim da kuhinja izgleda potpuno moderno. Definitivno želim da zadržim šarm stare kuće", kaže Amanda.

