Iako se retrogradno kretanje ove planete najčešće povezuje sa kašnjenjima i konfuzijom, ono ima svoje dobre strane, a jedna od njih je i ta da nas podstiče nas da završimo davno započete projekte, sredimo stare obaveze, vratimo red i rešimo probleme koji su dugo zahtevali pažnju.

Stručnjaci savetuju da se na vreme informišete o tome šta možete učiniti kako biste izbegli poteškoće.

Kako funkcioniše retrogradni Merkur?

Retrogradni Merkur je period kada se, sa Zemlje, čini da se planeta kreće unazad. Ovaj fenomen javlja se nekoliko puta godišnje i obično traje oko tri nedelje. Merkur će ponovo krenuti retrogradno 26. februara, pružajući svima priliku da preispitaju svoje obaveze, srede nered i otklone propuste.

Tokom ovog perioda česte su greške u proračunima, zaboravnost, neslaganja u dokumentima, kao i problemi u saobraćaju i komunikaciji. Ipak, za završavanje ranije započetih projekata, doradu detalja i ponovno povezivanje, ovo je gotovo savršeno astrološko vreme.

Koje zadatke treba završiti pre retrogradnog Merkura u februaru 2026. godine?

Dok se Merkur kreće direktno, stvari teku lakše, procesi su jasniji, a novi poduhvati se pokreću bez većih prepreka. Retrogradni period namenjen je preispitivanju i reorganizaciji, a ne započinjanju nečeg potpuno novog. Zato sve što zahteva jasnoću, brzinu i preciznost treba obaviti unapred.

Završite važne pregovore i potpisivanje dokumenata

Ako planirate ozbiljne pregovore, poslovne dogovore ili potpisivanje ugovora, učinite to u prvoj polovini februara 2026. Nakon početka retrogradnog kretanja moguća su kašnjenja, greške, nesporazumi ili čak otkazivanje dogovora. Pažljivo proverite sve stavke i uslove.

Izmirite račune i rešite finansijska pitanja

Finansijska disciplina je posebno važna pre retrogradnog perioda. Otplata dugova, završavanje kredita, plaćanja i rešavanje finansijskih sporova doprineće vašem miru. Bankarski sistemi i novčane transakcije pouzdanije funkcionišu dok je Merkur direktan.

Obavite veće tehničke kupovine i nadogradnje

Ako planirate kupovinu telefona, računara, kućnih aparata ili automobila - učinite to pre retrogradnog Merkura. Ovo je povoljan period za takve odluke, uz pažljivu proveru garancija i specifikacija. Tokom retrogradnog kretanja veće kupovine mogu doneti kvarove i razočaranja.

Završite planiranje putovanja i događaja

Kupovina karata, rezervacije hotela i organizacija putovanja ili proslava najbolje je da se obave pre kraja februara. Tokom retrogradnog Merkura česti su problemi sa prevozom, gubitak dokumenata ili otkazivanje letova.

Pokrenite ili finalizujte nove projekte

Ako planirate da započnete poslovni, kreativni ili obrazovni projekat, nemojte odlagati. Retrogradni Merkur pogoduje doradi i poboljšanju postojećeg, ali ne i započinjanju svega od nule. Otvaranje firme, pokretanje sajta ili početak obuke bolje je obaviti unapred.

Pošaljite važne dopise i dokumenta

Zahteve državnim institucijama, prijave, molbe i važne pošiljke treba poslati pre retrogradne faze. U suprotnom, može doći do kašnjenja, gubitka ili administrativne zabune.

Rešite pitanja vezana za obrazovanje

Prijava ispita, upis na fakultete ili kurseve, kao i konkurisanje za stipendije najbolje je završiti ranije, kako biste izbegli birokratske i tehničke komplikacije.

Očistite uređaje i napravite rezervne kopije

Uklonite nepotrebne fajlove, ažurirajte aplikacije i obavezno sačuvajte podatke. Tokom retrogradnog perioda tehnički kvarovi su učestaliji.

Razgovarajte i razjasnite lične odnose

Važno je unapred porazgovarati sa porodicom, partnerom, kolegama i prijateljima o zajedničkim planovima, obavezama i očekivanjima kako biste izbegli nesporazume.

Retrogradni Merkur nije razlog za strah, već prilika da se stvari dovedu u red. Ipak, ako želite da izbegnete zastoje tokom izazovnog perioda februara i marta 2026. godine i sačuvate unutrašnju sigurnost, najbolje je da ne odlažete važne obaveze. Preuzmite inicijativu i dozvolite svom životu da se kreće jasno i stabilno napred.

