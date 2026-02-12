Slušaj vest

Godinu dana nakon Prvog svetskog rata, u kom je Srbija izgubila izgubila trećinu svog stanovništva život, u Beogradu i celoj zemlji je počeo iznova da se rađa život. Na krilima pobede i nove nade, u Kraljevini SHS oni koji su preživeli su morali da nastave sa normalnim tokovima života.

Kako je to izgledalo na ulicama, možemo pogledati u snimcima koji su nastali 1919. godine. Ljudi su išli po ulicama sa posudama koje su nosili na leđima, što je danas nezamislivo, a iz kojih su točili čajeve i kafu, koji su se pili sa nogu, u šetnji. Tramvaj, koji je u to vreme išao preko Terazija, bio je prepun putnika i bez vrata.

Ono što je isto primetno, jeste način odevanja, koji je, naravno, bio potpuno drugačiji u odnosu na današnje vreme. Na ulicama je bilo ljudi u odelima, ali i onih koji su nosili srpske narodne nošnje.

Knez Mihaila trg, kako su ga stari Beograđani krstili, a danas Trg republike izgledao je potpuno drugačije. U zgradi današnjeg Narodnog muzeja nalazila se Uprava fondova, a može se videti i Narodno pozorište koje je oštećeno tokom Prvog svetskog rata kako se nalazi u procesu obnove.

Nije bila retkost da se na beogradskim ulicama nađu volovske zaprege, koje su prevozile materijal za gradnju kuću, koje su se u to vreme masovno obnavljale, s obzirom na to da je zemlja posle rata bila razorena. Koliko je to bilo popularno transportno sredstvo najbolje govori činjenica da su vozači zaprega čekali da jedna kola prođu, da bi se i oni uključili u saobraćaj.

Stariji su slobodno vreme često provodili u beogradskim kafanama uz karte, dok su oni mlađi bili zaduženi za obnovu zemlje, što se vidi u snimku u kojem devojčice i dečaci marljivo rade na zemlji. Prodavnice su bile pune robe, a u jednom kadru se vidi i kako dvoje mladih doprema u kacama robu.

Na jednom od snimaka vidi se ulaz u Kalemegdanski park i fontana Ribar (Borba) ili Zlosrećni ribar, delo istakutog vajara Simeona Roksandića, koja je u srpskoj prestonici od 1907. godine. Ono što je takođe zanimljivo videti jeste snimak Beograda usnimljen sa Kalemegdana, a na kojem se vide severna strana na kojoj se danas nalazi Novi Beograd. Rečni saobraćaj je bio vrlo živ, o čemu svedoči preko 10 brodova koji su se našli u kadru.

Ulica kralja Milana sa zgradom ruskog poslanstva, muškarac na biciklu koji vozi kroz nju dok konj strpljivo čeka da nekoga poveze može se videti na jednom od video snimaka. Takođe, na istom snimku nalazi se i Kuća Alekse Krsmanovića, poznatog beogradskog trgovca, koja je u to vreme, 1919. godine bila rezidencija regenta Aleksandra Karađorđevića.

Ovi retki snimci na najbolji način nam predstavljaju prve posleratne godine u Beogradu i prikazuju kako se Kraljevina SHS podizala iz pepela, te, sada već daleke, 1919. godine.

