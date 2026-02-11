Slušaj vest

Dnevni horoskop za 11. februar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta očekuje sve znake ove srede.

OVAN

Dobro bi bilo da razmislite ukoliko pokrećete neke poslove. Nemojte žuriti, dajte sebi vremena, posavetujte se sa starijim i iskusnijim kolegama i znaćete da li da nastavite dalje. Predložite partneru putovanje koje će osvežiti vašu vezu. Redovno vežbajte kako biste izbegli zdravstvene probleme i stres.

BIK

Ovaj dan je za trošenje, pa postoji mogućnost da novac pozajmite bliskoj osobi, ali nemojte računati da će vam on biti uskoro vraćen. Oni koji su u vezi doći će u iskušenje da prevare partnera, ali će se u poslednjem trenutku povući. Dosad ste sačuvali dobro zdravlje, pa tako nastavite i u budućnosti.

BLIZANCI

Osećate nervozu na poslu, bićete primorani da komunicirate sa osobama s kojima nemate jasne i čvrste dogovore. Zaljubljenost, sjedinjenje s partnerom i nezaboravni trenuci strasti i zajedništva mnoge pripadnike ovog znaka poguraće prema bračnim vodama. Postoji mala opasnost od problema s jetrom.

RAK

Važno je da radite ono što volite, a svima možete pokazati koliko poznajete svoj posao. Napravićete pomake, a pretpostavljeni će biti veoma zadovoljni. Singl osobe naići će na partnera za ozbiljnu vezu. Zbog stresa i loše ishrane pazite da ne nagomilate višak kilograma.

LAV

Nezadovoljstvo se pretvorilo u zadovoljstvo, a sami efekti se vide u finansijskoj dobiti, jer će se rejting firme zahvaljujući vama poboljšati, tako da možete očekivati i bonuse kao neki vid nagrade. Simpatiji ćete dati do znanja da ste zainteresovani. Izbegavajte preterano nerviranje, jer na to najpre reaguje vaš sistem za varenje.

DEVICA

Ukoliko ste nezaposleni, bilo bi poželjno da donesete odluku o tome šta u stvari želite da radite. Trebalo bi da se odlučite i da odaberete posao koji bi vam najviše odgovarao. U ljubavi vam predstoje dani sreće, uz malo uloženog truda ojačaćete ljubav. Pazite šta jedete, kako ne biste dodatno uznemiravali želudac lošom ishranom.

VAGA

Dobićete ponude s više strana, a jedan blizak prijatelj će vam predložiti da radite s njim u firmi u kojoj je zaposlen. Ako ste sami, nije isključena nova ljubav tamo gde je najmanje očekujete. Malo ste se opustili kad je reč o zdravlju i zato bi bilo poželjno da obavite neke rutinske preglede.

ŠKORPIJA

Drži vas elan iz prethodnog dana, u kom ste započeli veliki posao sa inostranstvom, a sada nastupa period materijalne dobiti koju ste vrednim radom zaradili. Srećno zaljubljeni razmišljaće o zajedničkom životu s partnerom. Uzimajte multivitaminske preparate da izbegnete grip.

STRELAC

Novac koji očekujete nećete dobiti do kraja dana, jer postoji papirološki problem koji će vas činiti nervoznim. Budite strpljivi, jer je to samo pitanje vremena. Mnogi od vas su zaljubljeni u nekoga ko vam ne uzvraća osećanja. Prejedanje je strogo zabranjeno, jer može negativno uticati na varenje.

JARAC

Potražite pomoć kolega kako biste realno sagledali problem u kom ste se našli. Nije ništa zabrinjavajuće. Bračni odnosi biće prožeti nepoverenjem, ali ljubav i privrženost neće biti dovedeni u pitanje. Vaše zdravlje će najviše zavisiti od emocionalnog života, relaksirajte se.

VODOLIJA

Poslovni izazovi su vam vrlo naglašeni - dobićete dodatne poslove jer poslodavac misli da ste sposobni da na njih odgovorite. Aktuelno je udvaranje zauzete osobe koja se još nije oslobodila ljubavne prošlosti. Mogući su manji problemi sa zubima i kostima.

RIBE

Imate podršku kolega i nadređenih, koji veruju u vas i u vaše sposobnosti, a posebno u poslovnim odnosima sa inostranstvom. Singl osobe bi mogle da obnove vezu ili da se ponovo zaljube u istu osobu. Stresne situacije mogu vam poremetiti rad štitne žlezde.