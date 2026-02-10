Slušaj vest

Jedan Britanac koji živi na Tenerifima odlučio je da pokaže kakvo je vreme na ostrvu usred februara i da li za sunce zaista treba čekati leto. Kako su aranžmani tokom školskih praznika znatno skuplji, njegov snimak na društvenim mrežama mnogima je poslužio kao podsetnik da se na Kanarska ostrva može pobeći i van sezone, a da to nužno ne košta bogatstvo, prenose britanski mediji.

Britanac poznat na društvenim mrežama kao "tenerifefirstexcursions" objavio je video u kojem šeta turističkim delom Tenerifa, a na snimku je navedeno da je tog dana bilo 24°C.

Prelepo vreme usred februara

"Vetra nema uopšte. More je malo talasasto, ali uz obalu je vreme fantastično. Plavo nebo, sunce, palme, sve kako treba. Ako ste već na Tenerifima, pogodili ste trenutak. A ako tek dolazite, uživaćete", rekao je.

Mnogi su u komentarima pisali da su ljubomorni, a ubrzo su se javili i drugi turisti.

"Stižem za dve nedelje, jedva čekam", napisala je jedna korisnica.

Neko ko je već na ostrvu kratko je poručio: "Toliko je toplo da sam danas izgoreo."

Javili su se i oni koji dolaze prvi put: "Dolazimo sledeći petak. Jedva čekam ponovo da vidim sunce."

Temperature tokom cele godine

Tenerife je poznat po blagoj klimi tokom cele godine. Zimi se dnevne temperature često kreću oko 20°C, a prema letu postepeno rastu.

Najtoplije je u julu i avgustu, kada su proseci oko 27 do 28°C, a tek pred kraj godine opet blago opadaju.

Kada je najbolje putovati?

Prema portalu Holidays Extra, najbolji odnos cene i vremena najčešće se dobija u proleće i u jesen, posebno u martu, aprilu i maju, kao i u oktobru i novembru, osim perioda oko Vaskrsa.

U tim mesecima temperature retko padaju ispod 18°C, pa su idealni za šetnje, planinarenje i izlete, a plaže su znatno mirnije nego usred leta. Najveće gužve i najviše cene obično su u julu i avgustu, kao i tokom uskršnjih praznika, kada se poklapaju sa školskim raspustom.

Letnji meseci posebno privlače one koji dolaze zbog noćnog života, zabava na plaži i festivala.

Februar je takođe popularan jer se tada na Tenerifima održava veliki karneval, često opisan kao jedan od najvećih na svetu. Velike gužve su i oko Božića i Nove godine. Zato će oni koji žele provod i šušur verovatno potrošiti više od onih koji traže mirniji odmor.

