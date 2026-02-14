Slušaj vest

Snimak žene iz Azerbejdžana koja je putem platforme Temu poručila kuhinjski set, a dobila nešto potpuno neočekivano, postao je viralan na društvenim mrežama. Ovaj slučaj ponovo je pokrenuo raspravu o rizicima onlajn kupovine i razlici između fotografija u aplikacijama i onoga što zapravo stigne na adresu.

Na videu se vidi kako žena sa nestrpljenjem otvara jednostavno belo pakovanje sa oznakom Temu. Očekivala je komplet šerpi koji je, prema prikazanim slikama u aplikaciji, delovao kao savršen dodatak njenoj kuhinji. Međutim, sadržaj paketa doneo je potpuno drugačiji scenario.

Umesto šerpi - poster

Dok je skidala ambalažu, oduševljenje je brzo zamenilo zaprepašćenje.

Iz kutije nije izvadila metalne lonce i poklopce, već veliki odštampani poster sa fotografijom zelenog seta posuđa i dekorativnih detalja.

U neverici je raširila poster i uporedila ga sa oglasom na telefonu. U sledećem trenutku začuo se njen vrisak, dok su se u pozadini čuli smeh i komentari prisutnih. Jedna osoba je čak prekrila lice rukama, očigledno zatečena onim što se upravo dogodilo.

"2D verzija" kuhinjskog seta

Video je ubrzo osvanuo na mreži Iks i drugim platformama, gde su korisnici masovno delili slična iskustva sa Temu aplikacijom. Pominjali su obuću koja odgovara lutkama ili proizvode koji stižu bez ključnih delova. Neki su u šali komentarisali da je žena dobila "2D verziju" šerpi, dok su drugi upozoravali na važnost pažljivog čitanja opisa proizvoda, naročito sitno ispisanih napomena.

"Temu lutrija" i sitna slova

Mnogi su istakli da je i cena mogla biti signal da nešto nije u redu - iznos je bio prenizak za pravi metalni set, ali sasvim realan za štampani poster. Ipak, u praksi kupci često zanemare detalje u opisu, oslanjajući se na fotografije koje deluju ubedljivo i primamljivo.

Naručila šerpe sa Temua, dobila poster Foto: Printscreen/x/Russia News

Platforma Temu već je stekla reputaciju mesta gde se ovakve situacije ponavljaju. Reklamne slike prikazuju proizvode u punoj veličini i atraktivnom izdanju, dok se u specifikaciji, neretko sitnim slovima, navodi da je u pitanju "dekorativni poster" ili štampa na papiru. Tako kupci, umesto željenog artikla, dobiju njegovu sliku ili umanjenu verziju.

Zbog čestih sličnih slučajeva, korisnici su ovakvu kupovinu prozvali "Temu lutrija".

