Slušaj vest

Pomračenje Sunca u znaku Vodolije 17. februara 2026. otvara energetsku kapiju promena, koje se mogu osećati duboko i dugo nakon same eklipse! Nekim horoskopskim znakovima je to prilika za rast i novu viziju, ali će se pojedini suočiti s velikim izazovima.

Pomračenja sunca predstavljaju jedan od najvažnijih astroloških događaja u godini, trenutak kada Mesec delimično ili potpuno zakloni Sunce i unese nagli energetski preokret.

Kako solarna eklipsa utiče na sve znakove?

U astrologiji se smatra da takvi događaji ne utiču samo na nebo, već pokreću talase promena i u našim životima, označavajući završetak jednih ciklusa i početak drugih. Efekti solarne eklipse mogu trajati mesecima nakon samog pomračenja, što otvara put za neočekivane promene, preispitivanja i potpuno nove puteve.

Horoskop Foto: Shutterstock

Prstenasto pomračenje Sunca, koje nas očekuje 17. februara 2026, odvija se u znaku Vodolije, koji simbolizuje inovacije, slobodu, originalnost i kolektivnu svest.

3 znaka kojima pomračenje sunca donosi izazove

Ovo pomračenje često donosi promene u društvenim krugovima, tehnologiji, idejama i percepciji sopstvenog mesta u zajednici. Ipak, dok mnogima otvara vrata za nove početke, nekim znakovima može delovati izazovno: energija pomračenja može porušiti stare strukture i naterati ih da se suoče sa onim što dugo izbegavaju.

Rak

Rak Foto: Shutterstock

Rakovi su emotivno orijentisani i snažno vezani za stabilnost doma, sigurnost i bliske odnose. Pomračenje sunca u Vodoliji aktivira teme koje su van njihovog prioriteta (društvene mreže, kolektivne ciljeve i nove ideje), što može izazvati osećaj da se udaljavaju od onoga što im najviše znači.

Tokom ovog perioda mogu se javiti nesigurnosti i dileme u vezi s porodičnim pitanjima, dok unutrašnja preispitivanja mogu da rasplamsaju emotivne reakcije. Rakovi bi mogli osećati i pritisak da donose važne odluke u profesionalnom ili finansijskom domenu pre nego što budu spremni.

Škorpija

Škorpija Foto: Shutterstock

Intenzivne emocije i duboke transformacije su prirodna teritorija za Škorpije, ali pomračenje u Vodoliji može da promeni pravac njihovog fokusa, s unutrašnjeg, psihološkog rada na spoljne, društvene interakcije i grupne dinamike.

Tokom ovog perioda Škorpije mogu da osećaju da njihove ideje i planovi nailaze na otpor ili da se suočavaju s neočekivanim promenama u okolini koje narušavaju osećaj kontrole. Ovaj tranzit, takođe, može doneti tenzije u odnosima sa drugima, jer Škorpije teže intenzivnim i dubokim vezama, dok kosmička energija podstiče distancu i nezavisnost.

Bik

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Bikovi obično teže stabilnosti, sigurnosti i postepenom napretku, u finansijama, rutini i svakodnevnom životu. Energija pomračenja sunca u Vodoliji, koja favorizuje neočekivane promene, originalnost i kolektivne ideje, može izazvati osećaj nestabilnosti ili nerazumevanja za njihove dugoročne planove.

Tokom ovog perioda mogu da se jave frustracije zbog promena koje izgledaju nepredvidivo ili nelogično, naročito kada su u pitanju finansije, resursi ili strukture koje su Bikove dugo činile sigurnim. Ovo pomračenje može da ih natera da se adaptiraju brže nego što su spremni, što može biti frustrirajuće ili izazovno.

Pogledajte video: Da li znate šta je mundalna astrologija?