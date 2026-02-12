Slušaj vest

Simbol u obliku srca koji predstavlja ljubavnu priču Henrija VIII Tjudora i Katarine od Aragonije sačuvan je - baš na vreme za Dan zaljubljenih.

Britanski muzej u Londonu saopštio je u utorak, 10. februara, da je uspešno prikupio 3,5 miliona funti (oko 4 miliona evra) potrebnih za kupovinu Tjudorovog priveska u obliku srca, retkog komada nakita od 24-karatnog zlata povezanog sa brakom Henrija VIII i njegove prve supruge Katarine. Muzej je pokrenuo javnu kampanju prikupljanja sredstava u oktobru 2025. godine, s ciljem da obezbedi privezak za svoju kolekciju kako bi ostao dostupan javnosti i budućim generacijama.

Tjudorov privezak Foto: Monica Wells / Alamy / Profimedia

Kampanja je dostigla cilj samo nekoliko dana pre roka, 14. februara, zahvaljujući donaciji od 1,75 miliona funti koju je dodelio Nacionalni fond za sećanje na kulturno nasleđe (National Heritage Memorial Fund). Pored nekoliko drugih velikih priloga, više od 45.000 ljudi dalo je pojedinačne donacije u ukupnom iznosu od 380.000 funti.

„Kampanja je podstakla maštu javnosti neispričanom ljubavnom pričom koju Tjudorovo srce prenosi o Henriju i Katarini“, saopštio je muzej.

Henri VIII je bio poznat po tome što je imao šest žena. Oženio se Katarinom 1509. godine, a zatim je, 24 godine kasnije, raskinuo s Katoličkom crkvom i poništio njihov brak 1533. godine, nakon što se zaljubio u Anu Bolen. Njegov brak s Katarinom bio je najduži.

Tjudorov srčani privezak prvi put je otkrio tragač za metalom u grofoviji Vorikšir u Engleskoj 2019. godine. Prema britanskom Zakonu o blagu iz 1996. godine, pronalazači su zakonski obavezni da prijave sve nalaze koji bi mogli da predstavljaju blago, a nacionalni i lokalni muzeji imaju pravo prvenstva kupovine značajnih istorijskih predmeta pre nego što oni izađu na opštu prodaju.

Prema navodima Britanskog muzeja, privezak je jedini komad nakita te vrste iz vremena braka Henrija VIII i Katarine od Aragonije.

Privezak, ukrašen emajliranim motivima, pričvršćen je za zlatni lanac sa 75 karika pomoću kopče u obliku ruke koja izranja iz oblaka. Prednja strana priveska ukrašena je belom i crvenom tudorovskom ružom isprepletenom s granom nara, ličnim simbolom kraljice Katarine, „koji predstavlja plodnost i njenu špansku domovinu“.

Na skrivenoj poleđini priveska nalaze se inicijali „H“ i „K“, povezani ukrasnom vrpcom s resama. Na obe strane nalazi se francuska reč „tousiors“, što znači „uvek“.

Istraživanja Britanskog muzeja pokazala su da je Tjudorov privezak možda izrađen povodom veridbe dvogodišnje ćerke Henrija i Katarine, princeze Meri, sa osmomesečnim francuskim naslednikom prestola 1518. godine.

„Pored toga što obeležava ljubav Henrija i Katarine, njihove ambicije i Katarininu važnost kao Henrijove prve kraljice, Tjudorov privezak otkriva i ovaj manje poznati deo Merine priče“, saopštio je muzej. „Kao snažan svedok ključnih godina engleske istorije, Tjudorovo srce pruža primamljiv uvid u raskoš ranog dvora Henrija VIII i slavi viteštvo, ljubav i dinastičku nadu.“

Tjudorov privezak trenutno je izložen u Sali 2: „Collecting the World“ u Britanskom muzeju u Londonu.

(Kurir.rs/ People)

Bonus video: