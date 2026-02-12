Slušaj vest

Otac Predrag Popović i njegova supruga Ivana proslavili su nedavno 20 godina braka, a fotografije i snimci sa slavlja izazvali su veliku pažnju javnosti. Sveštenik je na Instagramu podelio i uspomenu sa venčanja staru dve decenije, uz opširan i emotivan opis koji je podstakao brojne reakcije pratilaca.

Nakon što su se u javnosti pojavili kadrovi sa proslave, kojoj su prisustvovali i princ Filip Karađorđević i njegova supruga Danica, otac Predrag ponovo je dospeo u fokus. Posebnu pažnju izazvala je fotografija sa dana venčanja, na kojoj su on i popadija Ivana prikazani onako kako su izgledali pre 20 godina, kao i poruka koju joj je uputio.

Otac Predrag Popović proslavio godišnjicu braka, Karađorđevići gosti Foto: printscreen/instagram/otac_predrag_popovic

"Šta mogu reći za ove dve decenije osim, hvala Ti, Bože. Svašta je tu stalo. Svašta se dešavalo. Eh, da nam je neko rekao tad, kad smo izašli iz crkve, šta će nas sve snaći, verujte ne bismo mu verovali. Na sve muke bacane na nas, jedno nikad nije degradiralo, a to je naša ljubav. Uz svaku muku, nesreću i sve što je Bog pred nas stavljao, naš zagrljaj je bio samo čvršći. Čak i sad posle svih ovih godina možemo reći samo: Hvala Ti Bože naš na svemu.

Da, biti zahvalan na toj privilegiji da sebe podarim jednoj i sa njom gradim život ka Carstvu Božijem. Da decu podižemo i da se borimo, da ispraćamo lažne i stare i dočekujemo nove, da na sve na ovom svetu, osim naše ljubavi i onoga što se iz nje sve izrodilo, gledamo kao na prolazno i nevažno. Da apsolutno shvatim kao prioritet jedno drugog i spasenje naših najbližih. Uz svu tu odgovornost da se jedno od drugog ne ođaljimo već eto dve decenije kasnije možemo pogledati u oči sa istom ljubavlju, pa čak i jačom nego ikada.

Ponekad se pitam kako ljudi žive bez toga?! Pa i kad mi dođu mladi sa nekim nebitnim problemima, kako da im objasnim da treba da budu zahvalni što imaju koga i ko da ih voli. Da je sve ostalo problem koji se da prevazići i koji zastareva i da nijedan nije dostojan štete ljubavi. Koliko je ta ljubav privilegija. Eeh..

Da vam kažem nešto. U sred onog slavlja, gde su bili prisutni svi iz ljubavi, a to je bitno reći - niti nam je gazda restorana naplatio prostor niti hranu i piće, niti muzika veselje, niti fotograf i obezbeđenje svoje usluge, već je sve to bilo simbol njihove ljubavi i zahvalnosti. I tako okupljeni sa onima koje volimo i koji vole nas mi proslavimo sve sekunde ljubavi skupljene u 2 decenije. U plesu, stavivši glavu na glavu, prevrtali smo sve te godine u suzama i zagrljaju, a ja sam nekako samo jedva čekao da uđem u pidžamu i da je uspavam na svojim grudima.

Osetim i kad pomisli da će jedno od nas jednog dana otići pre, pa i njenu molitvu da ona ode pre mene. Oseti se to srcem. Kako bez toga živeti? Kako za to ne živeti?! Želim i vama, dragi naši, takvu ljubav, veru i nadu i da proživite ovaj lep život sa te tri vrline u zagrljaju sa Bogom i svojima. To je suština oba sveta!"

Ljubav započeta u studentskom domu

Put Predraga i Ivane ukrstio se još u mladosti, u studentskom domu na Karaburmi. Njihov prvi susret ostao je upečatljiv.

"Svratio je u posetu koleginicama koje su bile u sobi do moje, a ugledao me je dok sam tresla krpu kroz prozor. Odmah sam osetila da ću postati deo njegovog života. Bila mi je nezamisliva i sama pomisao da nastavim dalje bez Predraga", ispričala je Ivana Popović u prilogu objavljenom na Jutjub kanalu njenog supruga.

Ivanu mnogi opisuju kao savremenu srpsku popadiju. Neguje moderan stil, vozi automobil i, poput većine majki, vodi računa o školskim obavezama dece, organizuje njihove aktivnosti i brine o svakodnevici porodice.

Iskušenja i vera

Popovići su otvoreno govorili o izazovima kroz koje su prolazili tokom roditeljstva. Ivana je podelila iskustvo o teškim trenucima u trudnoćama i prevremenom rođenju sina.

Otac Predrag Popović proslavio 20 godina braka sa suprugom Ivanom Foto: Printscreen Instagram

"Imali smo mnogo iskušenja u rađanju naše dece. Ali, sve se dešava sa razlogom, uvek naučimo nešto novo. Bude tako velikih borbi. Prvo se rodila Teodora, a onda i mali Pera, u sedmom mesecu trudnoće, sa svega 1.400 grama. Kao i svako prevremeno rođeno dete imao je brojne probleme. Ipak, nikad nisam ni pomislila da Petar neće izrasti u zdravo dete. Najvažnije je da se uzdamo u Gospoda".

Osvrnula se i na trudnoću sa sinom Pavlom: "Dok smo čekali Pavla, bila sam u drugom mesecu trudnoće, doktorka je rekla da plod nije živ i poslala me na kiretažu. Zahvaljujući Svetoj Petki i molitvama, Pavle se rodio živ i zdrav. Od naše troje dece njega najviše zanimaju poslovi na imanju. Voli da vozi traktor, razume se u voće. Sa druge strane, Petar je fudbaler. Iako fudbal ne volim, niti me zanima, već devet godina ga vozim na treninge. Decu učimo da rade ono što ih interesuje".

Govoreći o ćerki, istakla je: "Ona je preslikana otac. Prepuna je talenata i stalno joj nešto novo privlači pažnju. Ipak, sad već mogu reći da se pronašla u hemiji".

Otac Predrag Popović ispratio ćerku na fakultet Foto: PrintscreenInstagram Predrag Popović

Tradicionalne vrednosti u savremenom vremenu

Iako žive u skladu sa savremenim načinom života, Popovići naglašavaju tradicionalne porodične principe. Ivana otvoreno kaže da je u njihovom domu otac Predrag glava porodice.

"Pola godine mi je trebalo da shvatim da ne treba ništa da se pitam. Ja uopšte više ne mislim. Ako žena ima divan brak, divnog supruga i normalnog čoveka pored sebe, uopšte ne treba da misli. Njeno je samo da se moli Bogu".

Otac Predrag često govori o braku kao svetinji i zajednici koju treba čuvati.

Otac Predrag Popović Foto: printscreen/instrgram/otac_predrag_popovic

"Đavo udara najviše na brak, gleda da to rascepa. To je uradio prvom braku Adama i Eve, i on to neće prestati da radi. Ne zbog nas, već zbog Boga, da mu se naruga, jer Bogu je jako važna zajednica muškarca i žene", ističe on.

"Moja supruga, ona leži sa mnom u krevetu, ona meni sprema hranu, ona mene pere, mesi kolač za slavu, nosi moje prezime. I ja da nju izdam? Da nju prevarim? Pa, kome ću biti veran? Ako ne ide, ne ide, razvedite se. Niste ni prvi, ni poslednji. Ali kada uđeš u brak zaista moraš da se daš", poručio je svojevremeno otac Peđa, naglašavajući koliko mu znači bračna vernost i zajedništvo.

