"Napustili smo posao od devet do pet i sada živimo kao kraljevi" Sara (29) i njen dečko (29) štede više od 2.000 evra mesečno
Šejn Vilijams (29) i njegova partnerka Sara Kamden (29) promenili su svoje živote nakon što su napustili poslove od devet do pet da bi radili na kampu u Velsu, štedeći do 2.000 funti (oko 2.3000 evra) mesečno. Šejn je ranije radio kao agent za nekretnine, a Sara kao bankarka, i oboje su se osećali iscrpljeno radeći 90 sati nedeljno i jedva viđajući se.
„Bili smo umorni od toga da dolazimo kući u 17 časova i provodimo samo dva sata zajedno, a onda je sve ponovo bilo ispočetka. Oduvek smo voleli kampovanje i sa 26 godina je bilo skoro vreme da se odselimo od roditelja“, rekao je Šejn.
Pogledajte u galeriji kako izgleda njihov život:
Novi život na kampu
Pre tri godine, par se preselio iz Hereforda u Reksam i počeo da radi na kampu, gde sada rade 40 sati nedeljno tokom pet dana. Njihove dužnosti uključuju košenje travnjaka, doček gostiju i opšte održavanje. Zarađuju 1.900 funti (više od 2.100 evra) mesečno za svoj rad, a takođe dobijaju besplatan smeštaj na kampu, kao i struju i vodu.
Iako su primali nižu platu nego na prethodnim poslovima, Šejn ističe da sada imaju više slobodnog novca i da su uspeli da odu na četiri odmora u 2025. godini.
Karavan i kamper za avanturu
Par je u početku živeo u karavanu koji im je poklonio rođak, ali su u međuvremenu kupili novi karavan od 7.000 funti (oko 8.000 evra) i kamper od 13.000 funti (skoro 15.000 evra) u septembru 2024. godine, što im omogućava da putuju i provode slobodno vreme zajedno.
„Sada živimo kao kraljevi – ne ograničavamo se i ne kažemo 'ne možemo ovo ili ono'. Idemo svuda, uživamo u hrani, radimo sve standardne stvari, ali mnogo više od prosečne osobe“, kaže Šejn.
Napredovanje i fleksibilnost
Prošle godine par je unapređen u glavne nadzornike kampova, što je povećalo njihovu mesečnu zaradu za dodatnih 400 funti po osobi. Nakon četvoromesečne pauze za rad na brendovima društvenih medija, vratili su se na svoje stare pozicije.
Šejn ističe prednosti života na otvorenom: „Zimi može biti teško u kamperu, hladno i vlažno, ali leti smo uvek napolju i uživamo u suncu.“
Novi član porodice i planovi za budućnost
Nedavno su dobili osmomesečno štene engleskog koker španijela, Sani, i ukrasili su kamper svetlima i drugim detaljima.
„Plan je da štedimo za kuću, ali ne planiramo da živimo u njoj – iznajmljivaćemo je, a neko drugi će plaćati hipoteku. Želimo veliku sigurnosnu mrežu na duži rok“, kaže Šejn.
Video: Trik za štednju