Kako magneti na vratima utiču na rad frižidera

Dugo kruži priča da magneti zalepljeni na vrata frižidera mogu da poremete rad motora, utiču na elektroniku ili čak "umanje snagu" hlađenja. Ipak, stvarnost je mnogo jednostavnija. Frižider stalno preuzima toplotu iz okoline, a kompresor se uključuje kako bi održao zadatu temperaturu.

Sam magnet ne troši električnu energiju niti utiče na rad kompresora. Uključivanje i isključivanje uređaja regulišu senzori i termostat. Najveći uticaj na potrošnju imaju kvalitet izolacije, razmena toplote i to koliko često otvaramo vrata.

Kada ukrasi mogu da naprave problem

Klasični, lagani magneti za uspomenu gotovo da nemaju nikakav uticaj na funkcionisanje frižidera. Ne mogu da poremete kompresor niti da oslabe gumenu zaptivku.

Međutim, problem može nastati ako se na ivicu vrata postave masivni magneti, metalne štipaljke, teški suveniri ili magnetne table. Ako se nalaze tačno na mestu gde vrata naležu na zaptivku, mogu sprečiti potpuno zatvaranje. Tada topao vazduh ulazi u unutrašnjost, povećava se vlažnost, kompresor radi duže i intenzivnije, a u zamrzivaču se može stvarati više leda.

Vrata nisu oglasna tabla

Dodatni faktor je i navika da vrata frižidera koristimo kao podsetnik za poruke, jelovnike ili rasporede. Što češće otvaramo vrata, više toplog vazduha ulazi unutra, pa uređaj troši više energije kako bi ponovo postigao željenu temperaturu.

Kod savremenih modela sa preciznim senzorima i mehanizmima zatvaranja, čak i blago pomeren predmet može sprečiti da se vrata zatvore do kraja. U većini slučajeva problem nije u magnetizmu, već u tome da vrata nisu potpuno zaptivena ili ostaju otvorena duže nego što bi trebalo.

Kako proveriti da li vrata dobro dihtuju

Jednostavan test možete uraditi za manje od jednog minuta. Ubacite list papira formata A4 između zaptivke i rama frižidera, zatvorite vrata i pokušajte da izvučete papir. Ako klizi bez otpora na određenom mestu, to znači da zaptivka ne prijanja kako treba.

Znaci da frižider gubi hladnoću mogu biti pojava kondenzacije, preterano nakupljanje leda u zamrzivaču, dugotrajan rad kompresora ili vrata koja se ne zatvaraju potpuno. U mnogim situacijama dovoljno je ukloniti teške magnete sa ivice vrata ili pravilno namestiti gumu kako bi se problem rešio.

