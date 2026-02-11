Slušaj vest

Nastup Bed Banijau poluvremenu Superboula 2026. bio je ispunjen upečatljivim trenucima - od političkih poruka i iznenadnih pojavljivanja Lejdi Gage i Rikija Martina do venčanja jednog para na bini.

Ipak, posebnu pažnju privukla je činjenica da složena scenografija nije bila običan rekvizit. Činile su je stotine ljudi obučenih u kostime biljaka, a jedan od njih je čitavo iskustvo zabeležio na popularnoj aplikaciji Strava.

Ostin Klapman iz San Franciska objavio je na Stravi aktivnost koja je ubrzo postala viralna. Njegova uloga, međutim, nije podrazumevala mnogo kretanja, a još manje plesa. Iako je sam nastup trajao 36 minuta i 20 sekundi, Klapmanova aktivnost zabeležena je u trajanju od sat i 15 minuta. U tom periodu prešao je svega 0.93 kilometra, uz manje od 15 minuta stvarnog kretanja.

Zašto kostimi biljaka?

Bed Bani, pravim imenom Benito Antonio Martines Okasio, portorikanski je reper i pevač kojeg često nazivaju "kraljem latino trepa". Trenutno se ubraja među najpopularnije muške izvođače na svetu. U nedelju je ušao u istoriju kao prvi samostalni izvođač koji je nastup na poluvremenu Superboula izveo gotovo u potpunosti na španskom jeziku.

Scenografija je trebalo da dočara polja šećerne trske u Portoriku, ali produkcija vizuelnih elemenata na terenu podleže strogim pravilima. Kako bi se zaštitio travnjak stadiona, na teren sme da uđe samo ograničen broj vozila za transport opreme, zbog čega je postavljanje scenografije u prirodnoj veličini bilo nepraktično.

Produkcijski tim zato je pribegao kreativnom rešenju: oko 500 ljudi obučeno je u kostime šećerne trske, teške oko 18 kilograma, i tako su postali deo "žive" scenografije.

Prema dostupnim podacima, izvođači su bili plaćeni 18.70 američkih dolara po satu (oko 17.30 evra). Nakon približno 70 sati angažmana, uključujući osam dana proba i dan utakmice, svaka "stabljika" zaradila je oko 1.309 dolara, odnosno približno 1.210 evra. Mnogi su istakli da bi učestvovali i bez honorara, samo zbog prilike da budu deo jednog od najvećih televizijskih spektakala na svetu.

