Poruka iz 2008. i novčanica od jednog dolara pronađena iza starih tapeta tokom renoviranja

Kupovina novog doma često znači početak renoviranja – farbanje, skidanje tepiha, zamenu tapeta i potpuno osvežavanje prostora. Međutim, malo ko očekuje da će tokom renoviranja naići na poruku iz prošlosti koja će im zalediti krv u venama. Upravo to se dogodilo Tomiju Kalen i njenom vereniku Džaredu Tirokiju, koji su doživeli šok koji će zauvek pamtiti dok su renovirali kupatilo u svom novom domu.

Njihova priča je brzo postala viralna na TikToku i privukla hiljade reakcija.

Jeziva poruka iza tapeta

Sve je počelo prilično rutinski. Džared je skidao stare, istrošene tapete u kupatilu kada je primetio nešto neobično na zidu. Pozvao je Tomi, a prizor koji su videli ostavio ih je bez reči.

Na zidu je bila zalepljena novčanica od jednog dolara, a pored nje rukom pisana poruka, datirana septembrom 2008. godine.

Poruka je glasila:

„Ovo će biti poslednji put da lepim tapete na Pet. Srećno Petinoj novoj žrtvi. Osećam tvoj bol.“

Potpis: Bili.

Fraza „nova žrtva“ je u početku zvučala zloslutno, ostavljajući mladi par u potpunom šoku. Ko je Pet? I kakva je ovo „žrtva“?

Misterija je brzo rešena

Srećom, iza svega nije bilo mračne priče. Tomi je kasnije u opisu TikTok videa objasnio da je Pet bio prethodni vlasnik kuće. Poruka je zapravo bila duhovita opaska majstora po imenu Bili, koji je očigledno bio iscrpljen od čestog menjanja tapeta.

Drugim rečima, „nova žrtva“ je bio sledeći majstor koji bi morao da obavi isti posao.

Humor skriven iza zida pre skoro dve decenije sada je postao internet senzacija.

Pronašli su i porodičnu vremensku kapsulu

Ali iznenađenja se tu nisu završila.

Imena članova porodice bivšeg vlasnika bila su napisana na zidu, zajedno sa njihovim godinama - neka vrsta porodične hronike skrivene iza tapeta. Među imenima je bio i njihov pas.

Upravo je taj detalj posebno dirnuo Tomija.

„Imena dece i njihovi uzrasti bili su prelepi za videti. Ali prva lista je sadržala ime psa, dok kasnija više nije imala to ime. To mi je slomilo srce“, rekla je za Newsweek.

Pored poruke i imena, pronašli su i staru kutiju pastila za kašalj, verovatno zaboravljenih godinama pre nego što je majstor ostavio svoju poruku.

„Kuća ima dušu“ - mreže preplavljene emocijama

Video je izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama. Mnogi su istakli da je ovo dokaz da se kuća voli i da se u njoj stvaraju uspomene.

„Zašto me je ovo skoro rasplakalo?“

„Plačem, ova kuća ima dušu.“

