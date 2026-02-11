Slušaj vest

Neki ljudi lako se prepuštaju toku događaja i smireno prihvataju nepredvidive situacije. Drugi, međutim, osećaju nelagodu čim izgube kontrolu nad okolnostima.

U astrologiji postoje znakovi koji jednostavno moraju znati ko šta radi, kada i kako. Kod njih improvizacija nije prednost, već izvor stresa. Rođeni su perfekcionisti, a kontrola im pruža osećaj sigurnosti, a bez nje se osećaju izgubljeno. Ovo su horoskopski znakovi koji najteže podnose gubitak kontrole.

Devica

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Device su poznate po analitičnosti i potrebi za redom. Sve mora imati svoje mesto, jasan raspored i precizan plan. Kada se stvari odvijaju drugačije od očekivanog, teško ostaju smirene. Njihova potreba za kontrolom proizlazi iz želje da sve bude savršeno i efikasno. Iako često deluju pribrano, iznutra ih može mučiti nervoza ako nešto ne ide po planu.

Jarac

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Jarčevi vole strukturu, hijerarhiju i jasno postavljene ciljeve. U poslovnom okruženju posebno dolazi do izražaja njihova potreba da drže stvari pod kontrolom. Teško prepuštaju odgovornost drugima jer veruju da samo oni mogu posao obaviti kako treba. Kontrola im donosi osećaj stabilnosti i snage.

Škorpija

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Škorpije ne vole neizvesnost. Iako možda ne pokazuju otvoreno potrebu za upravljanjem situacijom, važno im je da znaju sve što se dešava oko njih. Informacije su njihovo sredstvo za održavanje kontrole. Ako osete da nešto izmiče njihovom uticaju, postaju sumnjičavi i deluju iz senke.

Lav

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Lavovi žele kontrolu, ali na drugačiji način. Njima je važno da budu u centru pažnje i da se njihov glas uvažava. Ako osete da gube autoritet ili da ih neko zanemaruje, mogu reagovati vrlo burno. Njihova potreba za kontrolom povezana je sa željom za priznanjem i statusom.

