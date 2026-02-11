Slušaj vest

Sezona Riba počinje obično 19. februara i traje do 20. marta i predstavlja završni period zodijačkog kruga. Ovaj astrološki period donosi lep period za Ribe, Rakove i Škorpije.

U astrologiji se smatra vremenom sumiranja, završetaka i pripreme za novi ciklus koji počinje sa sezonom Ovna.

Pojačana osetljivost

Energija ovog znaka je nežna i duboko emotivna, pa se tokom sezone Riba često pojačavaju intuicija, mašta i unutrašnji doživljaji. Ljudi mogu da budu osetljiviji nego inače, ali i spremniji da razumeju tuđe emocije, pomognu drugima i oproste.

Ulazak u svet fantazije 

Ovaj period je snažno povezan sa snovima i duhovnošću. Mnogi će osetiti potrebu da se povuku, uspore tempo i posvete sebi ili razmišljanju o prošlim iskustvima. Granice mogu da deluju zamagljeno, pa je lakše ući u svet fantazije, ali i izgubiti se u emocijama ako se ne obrati pažnja.

Sezona Riba podseća nas na važnost empatije i saosećanja, ali i na potrebu da se pronađe ravnoteža između snova i stvarnosti.

