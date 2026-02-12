na sve se čovek navikne

Studentkinja Lidija Ruka (27) iz Nemačke živi u jednom od najmanjih stanova na svetu. Njen dom u Seulu, glavnom gradu Južne Koreje, ima svega 6,5 kvadratnih metara, a mesečna kirija iznosi oko 300 evra.

Pomera stvari da bi se kretala

Taj mikrostan, poznat kao "gošivon", u suštini je jedna soba u kojoj se nalaze krevet, sto sa stolicom i mali frižider, kao i kupatilo sa tušem i WC-om. Prostor je toliko skučen da Lidija mora da pomera stvari svaki put kada želi da ode do toaleta ili da se istušira.

Ova kreatorka sadržaja, koja se u Južnu Koreju preselila pre više od dve godine, na društvenim mrežama redovno prikazuje kako izgleda život u njenom "sićušnom domu". Kaže da mesečno plaća oko 300 evra za prostor koji opisuje kao najmanji stan u kom je do sada živela.

Odeća po krevetu, ormar nema gde

Odeća joj visi sa kreveta jer nema mesta za ormar, a slobodnog prostora na podu gotovo da nema. Stan nema kuhinju, pa Lidija koristi zajedničku kuhinju i vešernicu sa ostalim stanarima na spratu.

Snimajući se u sobi, našalila se: "Kad đavo nije mogao drugačije da mi smesti, pa me je ubacio u stan od 6.5 kvadrata". Uprkos svemu, Lidija kaže da joj minimalistički način života odgovara.

Zatim je pokazala kupatilo koje naziva "staklenom kutijom", gde su WC i tuš praktično spojeni sa lavaboom.

"Svaki put kad idem da se tuširam, moram da iznesem sve što ne želim da pokvasim ili što ne sme da se pokvasi, poput toalet papira i peškira. Naravno, iznesem i odeću, a kada završim, sve vratim nazad i to je to", objasnila je.

"Ovo nije stan, ovo je ormar"

Njen video na TikToku, objavljen pod korisničkim imenom @lydyagami, postao je viralan i prikupio 1.4 miliona pregleda. Mnogi su bili šokirani Lidijinim životnim prostorom, a brojni su komentarisali cenu kirije.

"Devojko, nadam se da ti je kirija jeftina", napisao joj je neko, a kada je u komentarima otkrila da plaća 300 evra mesečno, usledio je odgovor: "Za tu cenu dobijem nekoliko prostranih soba."

"Gušim se samo gledajući", "Devojko, ovo nije stan, ovo je ormar!", "O, ne... nema šanse", "Meni je ovo bolje nego imati cimera", neki su od komentara ispod videa.

