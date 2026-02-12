Slušaj vest

Dnevni horoskop za 12. februar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta pripadnike Zodijaka očekuje ovog četvrtka.

OVAN

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Napravićete veliki pomak što se tiče firme u kojoj radite, pokrenućete nove poslove na koje nikad niste računali. Finansijski efekti će tek nastupiti, nećete imati problema s dugovima. Singl osobama ovaj dan donosi poznanstvo koje će se bazirati na prijateljstvu, a posle čega će doći do dubljih emocija. Stari zdravstveni problemi s kožom, zubima i urinarnim traktom se vraćaju.

BIK

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Napokon vam poslovi kreću uzlaznom linijom, onako kako ste oduvek želeli, pa stoga nema mesta nezadovoljstvu, jer će se uspesi nizati jedan za drugim. Uživaćete u plodovima svog rada. Poželjni ste, ali nestabilni u ljubavnim odnosima. Uradite analizu krvi i proverite stanje organizma.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Maksimalno ste posvećeni poslu. Kada radite, najbolje se osećate, a pritom vam je dan izuzetno dobar za ostvarivanje poslovnih planova. Budite svesni ozbiljnosti emotivne situacije, jer možete biti povređeni i ostavljeni. Dobro razmislite pre nego što načinite sledeći korak. Posvetite više vremena svom telu i aktivnostima.

RAK

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Poslovni uspesi vas stimulišu da date svoj maksimum. Sve vam ide od ruke, pa čak i saradnja s kolegama i poslovnim partnerima. Vaše i partnerove nesigurnosti izbiće na površinu. Odvojte dovoljno vremena jedno za drugo. Slabe tačke su vam varenje i spazam mišića u ramenom i vratnom delu.

LAV

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Nemojte žuriti, odrađujte jedan posao za drugim kako bi sve počivalo na čvrstim temeljima. Za saradnike odaberite ljude od poverenja, s kojima ste uvek sarađivali. Bez oklevanja se upuštate u nova poznanstva i romantične veze, pa su velike šanse da upoznate osobu s kojom ćete poželeti vezu. Prilično ste umorni.

DEVICA

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Prihvatite pomoć jedne osobe iz inostranstva koja će vam ponuditi partnerstvo u poslu, to će vam dati neke druge mogućnosti. Bićete uspešni i na emotivnom planu, jer ste na pragu lepog poznanstva. Moguća je prehlada, pa se pričuvajte.

VAGA

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovu energiju koju trenutno imate trebalo bi da iskoristite za neke konstruktivne i prave stvari. Ako ste već zauzeti, povedite računa da jedan odnos ne preraste u nešto ozbiljno, što će poremetiti vaš dosadašnji partnerski odnos. Potrebno je da se rešite prekomernog pušenja.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Jedna od oblasti koja vam je posebno naklonjena jesu finansije i na tom polju bi se mogle desiti neke stvari koje će vas vrlo prijatno iznenaditi. I dalje ste na krilima emotivne zanesenosti. Statičan posao i stres doprinose da se osećate slabo, umorno i potpuno iscrpljeno.

STRELAC

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ukoliko ne budete zloupotrebljavali svoju poziciju i moć, moći ćete, zahvaljujući drugim ljudima, da realizujete nešto što već duže vreme niste uspevali. Nemate razloga da sumnjate u ljubav partnera. Aktivirajte organizam, boravite više u prirodi.

JARAC

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Pripremate se za svođenje računa i pravite inventar svog dosadašnjeg učinka. Ne opterećujte se previše brojkama, prave stvari će se desiti u finišu ovog dana. Pokušajte da se uskladite s voljenom osobom. Izolujte se od stresa koliko god je moguće.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Očekujte ponudu za neko bolje i plaćenije radno mesto, koje je trebalo da bude ranije realizovano. Nove kolege i okolnosti će vam sigurno prijati. Dugo ste čekali romansu. Vreme je da se prepustite uživanju. Potrudite se da se zdravo hranite. Pazite se povreda.

RIBE

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Pokušajte da ne pričate o svojim planovima. Radite na njima, ali ne poveravajte se. Ukoliko tragate za ljubavlju, naći ćete je na poslu ili u komšiluku - pogledajte malo oko sebe. Muči vas nervoza.