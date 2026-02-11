Slušaj vest

Ljubavni horoskop za Dan zaljubljenih. Evo šta astrolozi predviđaju znakovima horoskopa za 14. februar. Neki će uživati u ljubavnoj sreći, a nekima sledi emotivni krah.

Ovan

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Srce Ovna je spremno za nova uzbuđenja. Ako ste već u kontaktu sa nekim ko vam se sviđa, ova Venera vam donosi magične trenutke i šansu da se otvorite za ljubav.

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Bikovi će osetiti neočekivanu privlačnost prema nekome iz svog društvenog okruženja. Budite otvoreni, jer inicijativa sa vaše strane može da pokrene romansu.

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Za Blizance je dan za flert i igre zavođenja. Oni koji su slobodni mogli bi danas da osete „klik“ sa osobom koju su nedavno upoznali.

Rak

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Srce Raka je emotivno i ranjivo, ali planeta ljubavi donosi susret koji može da probudi duboka osećanja. Pazite da ne preterate sa analizom – neka emocije teku prirodno.

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Lavovi su magnet za pažnju drugih. Ljubav će se pojaviti kroz prijateljske kontakte ili događaje gde se okupljaju ljudi sa zajedničkim interesovanjima.

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Device će možda osetiti iznenadnu simpatiju prema nekome ko ih podržava i razume. Danas je dan da se otvore i pokažu nežnu stranu svoje ličnosti.

Vaga

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vage su najsrećnije kad su u paru, a danas se šansa za romansu pojavljuje kroz društvene mreže ili prijateljske preporuke. Ljubav može doći iz neočekivanog izvora.

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Strastvena Škorpija ima šansu za instant privlačnost. Danas bi mogli upoznati nekoga ko će ih potpuno očarati i probuditi duboku strast.

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Strelčevi će osećati zaljubljivost kroz avanturu ili putovanje. Neplanirani susret može doneti vatru u srce i početak romanse.

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Jarčevi će osetiti simpatiju prema nekome iz poslovnog ili školskog okruženja. Budite spremni da pokažete toplinu i nežnost.

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vodolije će danas biti privučene nekim ko deli njihove neobične ideje i slobodoumnost. Ljubav može početi kroz intelektualni klik.

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ribe su osetljive i intuitivne, a 14. februar donosi emotivan susret sa osobom koja razume njihove duboke osećaje. Ovo može biti početak nežne romanse.