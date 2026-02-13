Slušaj vest

Tokom velikih protesta u Iranu 11. februara demonstranti su spalili skulpturu sa natpisom „Baal“, dok su na postolju bile zalepljene zastave Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, kao i fotografije Donalda Trampa i Džefrija Epstajna, uzvikujući „smrt Izraelu“. Dok su snimci spaljivanja skulpture širili društvenim mrežama brzinom svretlosti, mnogi su se pitali ko je Baal, ili Val, kako se u srpskom jeziku nekad izgovara.

Ko je Baal?

Baal je bilo staro semitsko božanstvo, posebno važno kod Kanaanaca i Feničana. Ime „Baal“ doslovno znači „gospodar“ ili „vladar“, pa se koristilo kao titula za više lokalnih božanstava.

Prvobitno je Baal poštovan kao božanstvo plemena, ili određene teritorije, a kasnije se on odnosi na božanstvo šuma i planina. Poznat po epitetima poput „jahač oblaka“ i „Pobedonosni Val“, bio je povezan sa kišom, munjom, vetrom, plodnošću i kraljevstvom. Bio je prikazivan kao snažan muškarac-ratnik u oklopu sa kacigom i munjom u ruci (simbol groma i oluje), a često i kao moćni bik sa rogovima.

Baal Foto: akg / North Wind Picture Archives / akg-images / Profimedia

U Bibliji je prikazan kao lažni bog, simbol idolopoklonstva. Pominje se kao pagansko božanstvo kome su se neki Izraelci klanjali, što je izazivalo osudu proroka. U Starom zavetu stoji da je služenje demonu Valu uključivalo prinošenje ljudskih žrtava, čak i sopstvene prvorođene dece, najčešće sinove. U Novom zavetu poistovećen je sa satanom, „princem“ (tj. kraljem) demona.

Često je poistovećen i sa Belzebubom (Baal Zebub), demonom gospodarem pakla, koji je predstavljen kao div s ognjenim vencem oko glave i dva roga, blještavim očima, krilima šišmiša, pačjim nogama i lavljim repom. Prema verovanju, veštice ga prizivaju za vreme Sabata, slave ga i polno opšte s njim na orgijama.

U literaturi se spominju kultni seksualni rituali u čast obožavanja Baala, što se predstavlja kao odustajanje Izraelaca od Jahvea ili mešanje kultova.

Danas se ovo božanstvo često koristi kao simbol satanizma i korupcije elita, a povezuje se i sa Epstajnom i porodicom Rotšild. Baal se pominje u više fajlova povezanih sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD. U jednom stoji da je Epstajn svoj bankovni račun nazvao "Baal"

Baal se često dovodi u vezu i sa starim jevrejskim božanstvom Molohom, bogom sunca i rata, koji se pominje i u Bibliji, a kome su žrtvovana deca. Jevreji u Palestini prinosili su mu ljudske žrtve, kao i prvorođenčad. Biblija zabranjuje, pod pretnjom smrti, davanje dece u službu Moloha i prinošenje žrtava.

Prinošenje dečjih žrtava Molohu Foto: Wikipedia - Javno vlasništvo

Skulpture Moloha navodno su postavljene na zgradi hrama na Epstajnovom ostrvu.

