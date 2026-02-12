Hteo da vrati čoveku novčanik pa mu napravio problem u policiji

Naizgled bezazlen čin poštenja u italijanskom gradu Peskari prerastao je u neprijatnu situaciju za vlasnika jednog novčanika. Muškarac koji ga je pronašao na ulici nije ni slutio da će, pokušavajući da učini dobro delo, zapravo pokrenuti policijski postupak.

Pronađen novčanik u ranim jutarnjim satima

Sve se dogodilo u četvrtak, 4. septembra, oko jedan sat posle ponoći, u ulici Viale Trijeste u Peskari. Državljanin Bangladeša naišao je na izgubljeni novčanik i bez razmišljanja ga odneo u najbližu policijsku stanicu, sa namerom da se stvari što pre vrate vlasniku.

Foto: Profimedia

U novčaniku su se nalazila lična dokumenta - vozačka dozvola, lična karta i bankovne kartice, ali i nešto što je odmah privuklo pažnju policije. Pored dokumenata, pronađene su i dve doze kokaina.

Brza identifikacija i priznanje vlasnika

Policija je ubrzo utvrdila identitet vlasnika - reč je o 35-godišnjem Italijanu iz regiona Emilija-Romanja, koji, prema navodima, često boravi u Peskari zbog svoje devojke. Kada je pozvan da preuzme novčanik, suočen je sa pitanjima o pronađenoj drogi. Tokom razgovora sa policijom priznao je da je redovan korisnik kokaina.

Administrativne posledice

Foto: Thinkstock/Ilustracija

Nakon priznanja, slučaj je prosleđen Prefekturi, što podrazumeva pokretanje administrativnog postupka i odgovarajuće posledice u skladu sa važećim propisima. Iako je sve počelo kao čin dobre volje nepoznatog prolaznika, epilog događaja pokazao je da ponekad i izgubljeni novčanik može da razotkrije mnogo više nego što se očekivalo.

