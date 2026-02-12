da li ste znali

Da li ste se ikada zapitali čemu služi mala rupica na dnu grickalice za nokte? Gotovo svako domaćinstvo ima bar jednu, ali retko ko obraća pažnju na sitne detalje ovog praktičnog alata.

Grickalica za nokte nastala je još 1875. godine kao praktičnija zamena za makazice i nožiće kojima su ljudi ranije skraćivali nokte. Danas je nezaobilazni deo lične higijene – stoji u kupatilu, torbi ili neseseru, spremna da se upotrebi kad zatreba.

Misterija male rupice

Verovatno ste je bezbroj puta držali u ruci, ali vam sitna rupica na kraju nikada nije privukla pažnju. Jedan korisnik Fejsbuka pokrenuo je pravu malu raspravu kada je priznao da ne zna čemu ona služi.

„Svekrva nije mogla da prestane da se smeje kada je shvatila da nemam pojma čemu služi ta mala rupica na grickalici. Sad se pitam – da li sam jedina?“ napisala je devojka.

Komentari su se nizali, a teorije su bile maštovite.

„Da zadržiš isečene nokte unutra“.

„Možda je za čuvanje konca za zube“.

Iako duhovite, ove pretpostavke su – potpuno pogrešne.

Prava svrha: praktičnije nego što mislite

Mala rupica na grickalici za nokte ima vrlo jednostavnu i funkcionalnu namenu – kroz nju možete provući lančić ili alku i zakačiti je za privezak sa ključevima.

Na taj način grickalica vam je uvek pri ruci, bez prekopavanja fioka u kupatilu kad vam hitno zatreba. Mnogi se čak sećaju modela koji su dolazili sa malim lancem.

Doduše, možda biste privukli začuđene poglede kada biste na primer u autobusu ili kafiću izvadili ključeve i počeli da sređujete nokte – ali praktičnost je neosporna.

Otkriće je iznenadilo mnoge. „Nikada više neću gledati svoju grickalicu istim očima“, našalio se jedan korisnik, dok je drugi dodao: „Odmah je kačim na ključeve!“

Nije to jedini skriveni detalj

Mala rupica nije jedina pametna funkcija ovog alata. Većina grickalica za nokte ispod poluge ima i malu turpiju. Iako ne može da zameni klasičnu turpiju, može da posluži kada ste u žurbi.

Tu je i tanki metalni nastavak na vrhu, koji mnogi koriste za čišćenje prostora ispod noktiju.

