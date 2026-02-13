Slušaj vest

TikTok video snimci Jovice Nikolića u poslednje vreme osvajaju srca korisnika u Srbiji i regionu. U centru pažnje su njegovi prasići, a način na koji Jovica komunicira sa njima širi radost i osmehe. Njegova svakodnevna rutina uključuje pevanje posebno osmišljenih pesama za svako živo biće u njegovom dvorištu, a sve to snima i objavljuje.

Pesme za prasiće

Najpoznatiji među Jovičinim prasićima je Ratko, koji sa zadovoljstvom uživa u Jovičinom krilu dok mu vlasnik pevuši: "Ovo se prase zove Ratko, njemu je u krilu uvek slatko. Ratko voli da se ljulja, samo ne voli da ga ražanj žulja."

Miša, još jedan prasić iz Jovičine kolekcije, ima svoju pesmu: "Ovo se prase zove Miša, on ne voli nikad da se ošiša. Miša voli samo smoki da jede i da sluša kako mu maca prede."

Tu je i prase bez imena, ali sa podjednako simpatičnom pesmom: "Ovo je moje prase, prugaste rase, on voli kod mene u krilo sram ga ne bilo."

Aca, četvrti član male družine, takođe ima svoju unikatnu pesmu: "Ovo se prase zove Aca, on gde spava sve živo razbaca. Aca puno voli ljude ali ume i aljkav da bude. Aca vam želi puno zdravlja, ne ide Aca nigde na slavlja."

Viralnost i reakcije korisnika

Video snimci su brzo postali viralni, a publika je oduševljena načinom na koji su prasići mirni i spokojni dok Jovica pevuši. U komentarima se mogu pročitati razne reakcije: "Ljubav mala... Nemojte da ste ga taknuli!", "Ja se nadam da vi njih ne koljete", "Joj, ovo je preslatko, samo da ne završe… znamo već gde", "Božić je preživeo, sad još da preživi Vaskrs i za njega nema zime jer će na jesen u kobasicu", "E, moj Ratko, živećeš kratko".

Pesme za druge životinje

Jovica ne peva samo prasićima - i psi, kokoške, pa čak i dve koze imaju svoje pesme. Za koze je objavljena pesma ovako:

"Ova se koza zove Nina, a ovo je njena drugarica Ceca, koja je veoma fina. Ceca voli momke da menja, a Nina u nju ima dosta poverenja..."

Jovica Nikolić ovim pesmama ne samo da zabavlja publiku, već pokazuje i koliko ljubavi i pažnje posvećuje životinjama u svom dvorištu.

