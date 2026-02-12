Slušaj vest

Snimak sa jednog venčanja u blizini Zadra postao je pravi hit na Instagramu. U popularnom restoranu u Sukošanu sudbonosno "da" izgovorili su mlada iz Hrvatske i mladoženja iz Albanije, a slavlje je, sudeći po objavljenim kadrovima, trajalo do duboko u noć.

Atmosfera je bila usijana, gosti raspoloženi, a mladenci vidno srećni dok su zajedno proslavljali početak zajedničkog života.

Zastave u rukama mladenaca

Posebnu pažnju privukao je trenutak kada su mlada i mladoženja zajedno mahali zastavama svojih država. Taj prizor izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama, ali prava bura komentara nastala je kada su korisnici čuli kakva je muzika odjekivala tokom večeri.

Na svadbi su se smenjivali različiti muzički žanrovi i izvođači. Čula se albanska turbofolk muzika, ali i pesme Marka Perkovića Tompsona. Ipak, ono što je posebno privuklo pažnju publike u regionu bili su hitovi Sinana Sakića, koji su, prema komentarima, podigli atmosferu na viši nivo. Mnogi su istakli da ih je upravo taj detalj najviše iznenadio.

Komentari puni podrške

Ubrzo su ispod objave počeli da se nižu brojni komentari: "Slavite uz srpsku muziku, sjajno", "Nije važno ko smo i koje vere i običaja, važno je da smo ljudi", "Čestitamo, vidi se da svi ljudi pripadaju zajedno i da nacionalnost uopšte nije bitna", "Bravo, ljudi, živeli mladenci", "Kad se dvoje vole, nema veze ko je odakle", samo su neke od poruka podrške koje su preplavile objavu.

Ova svadba pokazala je da muzika i radost mogu spojiti različite kulture i tradicije. Bez obzira na poreklo, običaje ili jezik, mladenci su dokazali da je najvažnije ono što ih povezuje - ljubav i želja da zajedno započnu novo poglavlje života. Video sa veselja i dalje se deli na društvenim mrežama, a mnogi ga navode kao primer da su tolerancija i zajedništvo ipak glasniji od podela.

