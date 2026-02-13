da li ste znali?

Moguće je da mnogi od nas picu ne jedu na način koji bi odobrio stručnjak za bonton Vilijam Hanson. Ovo omiljeno jelo širom sveta najčešće se jede rukama, posebno kada se naruči za poneti i stigne isečeno na parčiće. Međutim, dilema nastaje onog trenutka kada se pica posluži u restoranu.

Upravo o toj nedoumici govorio je Vilijam Hanson, a njegov stav izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama, prenosi Miror.

"Pica je klasično dizajnirana da se jede rukama"

U pojedinim restoranima pica ne dolazi unapred isečena, pa se mnogi pitaju da li je prikladnije posegnuti za nožem i viljuškom. Dok deo ljudi smatra da je u restoranu nepristojno jesti rukama, Hanson tvrdi suprotno.

"Pica je klasično dizajnirana da se jede rukama. Zato postoji korica. Ne trebate koristiti nož i viljušku. Možete je jednostavno uzeti i presaviti", objasnio je u videu objavljenom na TikToku.

Prema njegovim rečima, parče ne bi trebalo držati tako da slobodno visi, jer postoji rizik da sir i sos skliznu. Umesto toga, savetuje da se parče presavije ka unutra, kako bi prsti dodirivali samo suvu donju stranu i koricu. Ako je testo mekše i vrh i dalje pada, može se dodatno presaviti, gotovo kao sendvič, čime se izbegava nered.

Podeljena mišljenja na mrežama

Ipak, nisu svi bili ubeđeni u ispravnost ovog saveta. U komentarima su se javili brojni korisnici koji su poručili da će, bez obzira na preporuku, u restoranu i dalje koristiti pribor za jelo. Neki su istakli i da se bonton razlikuje od zemlje do zemlje, te da pravila engleske kulture ne moraju važiti svuda.

Kako treba jesti picu prema bontonu Foto: Brent Hofacker / Alamy / Alamy / Profimedia

Zanimljivo je da je Hanson ranije postao viralan zbog tvrdnji da se banana i hamburger jedu nožem i viljuškom, pa su mnogi bili iznenađeni kada su ga sada videli kako picu uzima rukama. Jedno je sigurno - rasprava o pravilnom načinu jedenja pice još dugo neće utihnuti, a svako će, čini se, ostati veran sopstvenim navikama.

