Dnevni horoskop za 13. februar. Detaljna astrološka prognoza za sve znake horoskopa. Evo šta nas očekuje ovog petka.

OVAN

Ovo je povoljan dan za početak novog zaposlenja ili nekog novog privatnog biznisa. Ukoliko imate znanje, uslove i tržište, ne oklevajte da uložite u nove projekte, budite uporni! Kad su emotivne veze u pitanju, pokušajte da se uskladite s voljenom osobom. Moguće su stomačne tegobe.

BIK

Preokret na poslovnom planu i srećne okolnosti čekaju sve Bikove, a naročito one koji su radili strpljivo i istrajno, čak i one poslovne projekte kojima nisu bili posebno inspirisani. Privlačićete različite tipove osoba. Svakako ćete imati mogućnosti da birate. Moguće je da imate virusnu infekciju i da vam je osetljiv stomak.

BLIZANCI

Radićete s više volje i biti otvoreniji za nove poslovne predloge. Nije vreme da budete neodlučni, ali ipak pažljivije analizirajte situaciju. Budite otvoreni za nekog ko se tek pojavio u vašem okruženju. Osećaj malaksalosti i mučnine će obeležiti kraj dana.

RAK

Konačno možete da pokažete koliko stvarno vredite. Strpljivo ste čekali svoje vreme i sad ćete rušiti sve prepreke pred sobom. Okupirani ste nekim osobama pa ne vidite onog ko vam može biti potencijalni partner. Zauzeti pripadnici znaka uživaju u pažnji partnera. Ojačajte imunitet konzumiranjem suplemenata, vitamina i minerala.

LAV

Vaša stručnost i znanje dolaze do izražaja. Pretpostavljeni će vas podržavati, materijalna situacija se pokreće. Emocije rastu u samom odnosu, i to vas malo zbunjuje. Želite da se opustite i stvari dovedete u red. Odmarajte se što više!

DEVICA

Naglašeni su pozitivnost, optimizam i energija, pa bi to svakako trebalo da iskoristite, jer će vam znatno olakšati pristup poslovnim obavezama. Udovoljite svojim hedonističkim porivima. Ne mislite mnogo o dalekoj budućnosti, već uživajte u trenutku. Podložni ste infekcijama koje treba sanirati na vreme.

VAGA

Bićete vrlo zadovoljni što ćete nekim nevernim Tomama moći da dokažete koliko ste bili u pravu i kako je realizacija vaših ideja bila pravi potez. Imate odličnu komunikaciju s partnerom, a on vas može prijatno iznenaditi. Zbog pada imuniteta, poželjno je uzimati što više vitamina C.

ŠKORPIJA

Svakako možete očekivati priznanje i nagradu, što ste malo zaslužili sposobnošću, a malo stekli spletom srećnih okolnosti. Slobodni će upoznati osobu koja je misteriozna ili zauzeta. Moguće je da nosi uniformu ili se bavi sportom. Pokušajte da se odmorite i da se malo više posvetite svom zdravlju.

STRELAC

Sakupljaćete informacije sa svih strana i obaviti neke poverljive razgovore, što će se pokazati kao pravi potez. Mislite o nekome koga ste upoznali prethodnog dana. Bavite se fizičkom aktivnošću i radite na poboljšanju imuniteta.

JARAC

Ovaj dan je dobar za ulaganje sredstava u poslovne projekte, ali mogu vas sačekati i neke ranije neizmirene obaveze, pa ćete morati da pronađete adekvatan balans. Nešto što kreće neobavezno može vas prijatno iznenaditi. Zauzeti pripadnici znaka prolaze kroz kritičnu fazu. Moguća je depresija.

VODOLIJA

Zaposlene osobe biće spremne da se izbore za svoje mesto, mada to neće biti jednostavno u okruženju u kome se nalaze. Na partneru je da vam se prilagodi i on će to i učiniti. Harmoničan dan je pred vama. Već neko vreme ste konstantno pod stresom, pa će biti izraženi simptomi vezani za pojavu ekcema.

RIBE

Vrlo oštro ćete reagovati na kritike kolega, na šta će sredina odgovoriti neprijateljski i neočekivano. Slobodni pripadnici znaka misle o nekome koga već poznaju, bilo da je u pitanju samo poznanstvo ili neko s kim su bili u vezi. Potreban vam je aktivan odmor.