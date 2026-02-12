Slušaj vest

Sutra je petak 13. za koji mnogi kažu da je najbaksuzniji dan. O ovom danu su snimljeni brojni horor filmovi i ispričana brojna predanja. Verovanje donosi nesreću nikada nije iskorenjeno.

Broj 13 se još od davnina smatrao nesrećnim jer dolazi odmah posle broja 12, koji se u mnogim kulturama smatra „savršenim“ i potpunim brojem. Imamo 12 meseci u godini, 12 horoskopskih znakova, 12 apostola, 12 bogova na Olimpu… Kada se tom „savršenstvu“ doda još jedan, nastaje 13 – broj koji simbolično narušava red i ravnotežu.

U hrišćanskoj tradiciji dodatnu težinu daje Poslednja večera, na kojoj je za stolom sedelo 13 ljudi – Isus i njegovih 12 apostola. Veruje se da je Juda, koji je izdao Isusa, bio trinaesti za stolom.

Foto: Shutterstock

A zašto petak?

Petak je takođe kroz istoriju dobijao negativnu simboliku. Prema hrišćanskom verovanju, Isus je razapet upravo u petak. U srednjem veku, petak se često smatrao nepovoljnim danom za započinjanje važnih poslova, putovanja ili venčanja.

Istorijski događaj koji je učvrstio strah

Jedan od događaja koji je dodatno učvrstio reputaciju petka 13. desio se 13. oktobra 1307. godine, kada je francuski kralj Filip IV naredio hapšenje templara. Mnogi veruju da je upravo taj datum doprineo povezivanju petka 13. sa nesrećom i progonima.

Psihologija sujeverja

Strah od petka 13. ima čak i ime – paraskevidekatriafobija. Psiholozi objašnjavaju da ljudi tog dana češće primećuju negativne događaje jer ih očekuju. Ako se nešto loše desi, lako će to pripisati „baksuznom datumu“, dok će pozitivne stvari zanemariti.

Zanimljivo je da u nekim kulturama drugi brojevi važe za nesrećne – na primer, broj 4 u istočnoazijskim zemljama, jer zvuči slično kao reč „smrt“.