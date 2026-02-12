Slušaj vest

Policija je uhapsila 44-godišnjeg državljanina Slovačke na Zimskim olimpijskim igrama, nakon što je čak 16 godina bio u bekstvu. Postupajući po poternici koju su italijanski tužioci izdali još pre 16 godina, pripadnici karabinjera priveli su begunca u sredu uveče, a vest su naknadno saopštili javnosti.

Došao da bodri hokejaše – završio u zatvoru

Iako se nalazio na listi najtraženijih osoba u Italiji, Slovak se vratio u zemlju kako bi pratio nacionalni hokejaški tim na Zimskim olimpijskim igrama, naveli su karabinjeri.

Policija mu je ušla u trag nakon što se prijavio u pansionu na periferiji Milana. Ubrzo je priveden i sproveden u centralni zatvor San Vitorio. Neimenovani muškarac planirao je da prisustvuje prvoj utakmici Slovačke na turniru u sredu, ali je umesto na tribinama završio iza rešetaka.

Zimske olimpijske igre Foto: Andrea Branca / imago sportfotodienst / Profimedia

Kazna zbog krađa

Prema navodima policije, preostalo mu je da odsluži 11 meseci i sedam dana zatvora zbog serije krađa po prodavnicama koje je počinio 2010. godine.

Pobeda bez „navijača“

U njegovom odsustvu, slovačka reprezentacija debitovala je na Igrama u Milanu i Kortini velikom pobedom nad Finskom. Meč je odigran u sredu uveče u dvorani Santđulija, a Slovačka je slavila rezultatom 4:1 u utakmici preliminarne runde Grupe B.

Dan kasnije, Kanada je na istom mestu započela svoj nastup ubedljivom pobedom nad Češkom od 5:0 u Grupi A. Reprezentacija SAD trebalo bi da započne svoje takmičenje protiv Letonije u četvrtak uveče.

(Kurir.rs/DailyMail)