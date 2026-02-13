Slušaj vest

Predmet koji služi za obračun sa muvama i komarcima u domaćinstvu u Srbiji odavno je prevazišao svoje osnovno ime. Iako je standardni naziv muholovka ili mlatilica za muve, u svakodnevnom govoru širom zemlje koristi se čitav niz neobičnih, duhovitih i lokalno obojenih izraza. Gotovo da ne postoji grad ili selo koje nema sopstvenu verziju naziva za ovu plastičnu peckalicu kojom se branimo od dosadnih insekata.

Svaki kraj ima svoj naziv

Vremenom je broj nadimaka za ovaj jednostavan predmet postajao sve veći. Stiče se utisak da svaka sredina ima svoju varijantu, pa i oni koji misle da su čuli sve moguće nazive, brzo shvate da greše. Mašta naroda očigledno nema granica kada je reč o imenovanju sprave za "borbu" protiv muva.

Na Instagram stranici "Sav taj ludi Balkan" objavljena je lista sa više od stotinu različitih naziva za muholovku. Neki od njih su toliko neobični i duhoviti da izazivaju smeh na prvi pogled.

Najzanimljiviji sinonimi

U pomenutoj objavi navode se brojni izrazi, među kojima su: "Muvara, muvokolj, mušarica, pecarica, mlatilica za muve, pecaljka, muvotepalo, tapkalica, muvopič, peca, muvobran, pičilica, muhotepaljka, tupkalo, šljipkalo, muhalo, tabalica, muhobojka, peckalica, tepalo, šljepkavac, laparača, mušopec, muhohvat, ono za muve, muharem, muhoprc, muvotep, tepomuvac, muvarica, muvozez, tepaljka, muhoklep, palica za muve, muvoubilica, ono što ima onu mrežu što ubija muve, šljapača, smrtko, prakač, muvotres, muvokill, muvosmrt, muhospljos."

Ova raznolikost naziva najbolje pokazuje koliko jezik u svakodnevnoj upotrebi može biti kreativan. Jedna obična plastična spravica tako je postala pravi primer народne dosetljivosti i regionalnih jezičkih razlika.

