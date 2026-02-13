Slušaj vest

Već vekovima postoje verovanja o tome da je petak 13. baksuzan dan i raširena su u celom svetu. Taj specifičan strah od ovog dana ima i svoje ime – frigatriskaidekafobija. Naziv potiče od imena nordijske boginje Frig (po kojoj je petak dobio ime) i reči „triskaidekafobija“, što znači strah od broja 13.

U numerologiji broj 12 simbolizuje savršenstvo, pa se broj 13 vidi kao njegov narušilac, što je doprinelo stvaranju niza verovanja prema kojima neke stvari koje se rade tog dana donose svađe, maler i nesreću.

profimedia0319213008.jpg
Petak 13. Foto: Profimedia

Prema tim verovanjima, na petak 13. ne bi trebalo:

  • spavati u drugom krevetu, jer će vas terati maler
  • započinjati novo posao ili vezu
  • krenuti na put
  • otvarati kišobran u zatvorenom prostoru, jer može izazvati svađe
  • pozajmljivati novac
  • pričati o svojim planovima drugim ljudima
  • planirati venčanje
  • davati lažna obećanja koja ne možete ispuniti, jer će vam se loše vratiti.

U suštini, petak 13. je dan kada sujeverni ljudi izbegavaju važne odluke i aktivnosti, verujući da bi im mogle doneti nesreću.

(Kurir.rs/Najžena)

