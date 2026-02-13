Već vekovima postoje verovanja o tome da je petak 13. baksuzan dan i raširena su u celom svetu. Taj specifičan strah od ovog dana ima i svoje ime – frigatriskaidekafobija. Naziv potiče od imena nordijske boginje Frig (po kojoj je petak dobio ime) i reči „triskaidekafobija“, što znači strah od broja 13.