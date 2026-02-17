da li ste znali

Poslednjih decenija, svet je video jasan trend – sve više zemalja ukida smrtnu kaznu iz svog zakonodavstva ili je ne primenjuje u praksi. Početkom 2026. godine, oko 112 zemalja je potpuno ukinulo ovu sankciju, dok ju je još nekoliko desetina formalno zadržalo, ali je godinama ne sprovode.

Međutim, uprkos globalnom talasu ukidanja, broj pogubljenja širom sveta povremeno raste jer manji broj zemalja sprovodi pogubljenja u velikim razmerama.

U 2024. godini potvrđeno je više od 1.500 pogubljenja (bez podataka za Kinu), dok se procenjuje da više od 28.000 ljudi čeka pogubljenje širom sveta. Evropa je gotovo potpuno bez ove kazne – njeno ukidanje je uslov za članstvo u Evropskoj uniji i Savetu Evrope – dok je najveća primena zabeležena u Aziji i na Bliskom istoku.

Kina – najveći broj pogubljenja, ali nema zvaničnih podataka

Zastava Kine Foto: Shutterstock

Kina se smatra zemljom sa najvećim brojem pogubljenja u svetu, iako su tačni podaci državna tajna. Organizacije za ljudska prava procenjuju da se svake godine pogubi hiljade ljudi, verovatno više nego u ostatku sveta zajedno.

Smrtna kazna se izriče za širok spektar krivičnih dela, od teškog ubistva i trgovine drogom do određenih oblika korupcije. Najčešća metoda je smrtonosna injekcija, dok se streljanje sada koristi ređe nego u prošlosti.

Iran – skoro hiljadu pogubljenja godišnje

Iran zastava Foto: Umair Zia Khan/Shuttertock

Prema javno dostupnim podacima, Iran ima najveći broj potvrđenih pogubljenja. U 2024. godini pogubljeno je oko 970 ljudi, dok je u 2025. godini taj broj premašio 1.500.

Veliki deo kazni odnosi se na krivična dela vezana za drogu. Pogubljenja se izvršavaju vešanjem, ponekad javno. Iran je među retkim zemljama koje su pogubile osobe osuđene za krivična dela počinjena kao maloletnici, što je izazvalo snažne međunarodne kritike.

Saudijska Arabija – Šerijatski zakon i odsecanje glave

Saudijska Arabija Foto: Profimedia

U Saudijskoj Arabiji, smrtna kazna se primenjuje u skladu sa šerijatskim krivičnim zakonom. Izriče se za ubistvo, terorizam, trgovinu drogom i određene verske prestupe.

Pogubljenja se najčešće izvršavaju odsecanjem glave mačem. Tokom 2025. godine pogubljeno je 356 ljudi, što ovu zemlju svrstava među zemlje sa najvećim brojem pogubljenja.

Sjedinjene Američke Države – jedina zapadna demokratija sa redovnim pogubljenjima

Foto: Shutterstock

Sjedinjene Američke Države su jedina zapadna demokratija koja i dalje redovno izvršava smrtnu kaznu. Iako su neke države ukinule ovu sankciju ili uvele moratorijum, ona je i dalje legalna na saveznom nivou i u pojedinačnim državama.

Oko 2.000 osuđenika nalazi se u takozvanoj "čekaonici smrti". Najčešća metoda je smrtonosna injekcija, dok neke države dozvoljavaju i električnu stolicu ili azotnu hipoksiju. U 2025. godini pogubljeno je 47 ljudi.

Irak i Egipat – kazne za terorizam

zastava Egipta Foto: ayhan turan / Alamy / Alamy / Profimedia

U Iraku se smrtna kazna najčešće izriče za terorizam i oružanu pobunu, a pogubljenja se izvršavaju vešanjem.

Slična praksa je prisutna u Egiptu, gde se izriče veliki broj smrtnih presuda, ali je broj pogubljenja manji nego u Iranu ili Saudijskoj Arabiji. Tokom 2025. godine, najmanje 15 ljudi je pogubljeno.

Japan i Singapur – retka, ali prisutna pogubljenja

Japan Foto: Shutterstock

U Japanu se smrtna kazna izvršava vešanjem. Osuđenici često saznaju za datum svog pogubljenja tek na dan pogubljenja. Nakon tri godine bez pogubljenja, jedna osoba je pogubljena 2025. godine.

Singapur primenjuje smrtnu kaznu prvenstveno za teška krivična dela vezana za drogu. Metoda je vešanje, a tokom 2025. godine izvršeno je najmanje 17 pogubljenja.

Severna Koreja i Vijetnam – nema transparentnih podataka

vijetnamska zastava Foto: Profimedia

U Severnoj Koreji se smrtna kazna koristi i za političke prestupe, a pogubljenja se izvršavaju streljanjem, ponekad javno.

Slična je situacija u Vijetnamu, gde se pogubljenja izvršavaju smrtonosnom injekcijom, ali zvanična statistika nije u potpunosti dostupna.

Afrika i Bliski istok – nestabilnost i sve veća upotreba

U Somaliji i Avganistanu, pogubljenja se izvršavaju streljanjem, često u kontekstu borbe protiv terorizma ili prema tumačenju šerijatskog zakona.

zastava Avganistana Foto: Mohd Zakir/Hindustan Times / Shutterstock Editorial / Profimedia

Južni Sudan i Jemen takođe nastavljaju da koriste smrtnu kaznu, iako su podaci često nepouzdani zbog rata i političkih okolnosti.

Belorusija – poslednja evropska zemlja sa smrtnom kaznom

Belorusija je jedina evropska zemlja koja i dalje zadržava i izvršava smrtnu kaznu. Metoda je jedan hitac u potiljak, a porodice osuđenih se obično obaveštavaju tek nakon pogubljenja.

