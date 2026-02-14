Slušaj vest

Ostrva na kojima žive samo žene često su deo bajki i mitova, poput legende o Amazonkama, plemenu ratnica koje su navodno nastanjivale udaljeno ostrvo, sakriveno od ostatka sveta. Iako su takve priče samo mit, postoji stvarno utočište namenjeno isključivo ženama, gde je muškarcima strogo zabranjen pristup. Evo šta se krije iza ovog neobičnog mesta i koja je njegova svrha.

Gde se nalazi ovo misteriozno ostrvo?

SuperShe ostrvo je privatno utočište smešteno u Baltičkom moru, uz južnu obalu Finske, oko 100 kilometara od Helsinkija. Iako zvuči kao scenario iz holivudskog filma, ovo mesto zaista postoji.

Namenjeno je ženama iz različitih sfera života, uglavnom onima koje sebi mogu da priušte luksuzan boravak, a koje žele da se odmore mentalno, fizički i duhovno, okružene netaknutom prirodom. Ideja je da borave bez pritiska muškog pogleda i bez potrebe da ikoga impresioniraju.

Ko je osnovao SuperShe ostrvo?

Ovo privatno ostrvo, površine oko 3,4 hektara, okruženo tihim šumama i hladnim morem, osnovala je Kristina Rot, bivša direktorka u tehnološkoj industriji. Inspirisana prirodnim lepotama Finske, želela je da stvori mirno utočište u kojem žene mogu da se povežu sa sobom i odbace buku spoljnog sveta.

Ostrvo Foto: Jean-Pierre De Mann / robertharding / Profimedia

Njena ideja bila je da osmisli prostor u kojem žene mogu da se opuste daleko od tempa i pritisaka materijalnog sveta. Stenovite obale, guste šume i otvoreno nebo pružaju ambijent u kojem je dozvoljeno jednostavno - biti svoja.

Zašto je muškarcima zabranjen ulaz?

Na SuperShe ostrvu postoji jedno nepisano pravilo - muškarci ne mogu da borave tamo. Ipak, ova zabrana ne proizlazi iz netrpeljivosti prema suprotnom polu niti iz radikalnih ideja, već iz želje da se ženama omogući potpuni fokus na sebe.

Mnoge gošće kažu da je iskustvo oslobađajuće jer nema osećaja da ih neko posmatra ili procenjuje. Razgovori su opušteniji, a čak i tišina postaje prijatna jer nema potrebe za pretvaranjem ili dokazivanjem.

Ko može da boravi na ostrvu?

Prema dostupnim informacijama, u isto vreme na ostrvu može da boravi najviše osam žena. Tokom boravka učestvuju u organizovanim aktivnostima poput joge, meditacije, šetnji kroz šumu, vožnje kajaka i tradicionalne finske saune.

Hrana koja se služi je lokalnog porekla i pažljivo odabrana kako bi bila zdrava i hranljiva, dok se donošenje hrane spolja ne preporučuje, kako bi se sačuvalo celokupno iskustvo.

Na ostrvo dolaze žene različitih profesija - spisateljice, direktorke, preduzetnice, umetnice, profesorke - sve one koje žele da naprave pauzu od užurbanog sveta i ponovo pronađu unutrašnju ravnotežu.

