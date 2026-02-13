Slušaj vest

Dok prosečna sijalica traje oko godinu dana, ona koja visi sa plafona Vatrogasne stanice broj 6 svetli već više od jednog veka.

Poznata kao Stogodišnja sijalica, svetli skoro neprekidno od 1901. godine, a u junu će proslaviti neverovatnu 125. godišnjicu. Jednostavan izvor svetlosti postao je jedna od najzanimljivijih atrakcija u oblasti zaliva San Franciska.

Navedena u Ginisovoj knjizi rekorda kao sijalica koja najduže gori na svetu, sijalica se ugasila samo nekoliko puta - uglavnom prilikom kretanja između vatrogasnih stanica, a jednom zbog neočekivanog kvara generatora.

Stogodišnja sijalica u vatrogasnoj stanici br. 6 u Livermoru Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Posetili su je turisti iz Izraela, Saudijske Arabije i Nemačke, a inspirisala je dečje knjige. Čak je korišćena i u reklami u Južnoj Africi za finansijske usluge. Lokalno, sijalica je postala obavezna za posetioce Livermora, grada sa oko 90.000 stanovnika.

„Ovo je jedinstvena situacija“, rekao je Tom Bramel, penzionisani zamenik šefa vatrogasne službe i čuvar sijalice. „Evo nas, 125 godina kasnije, a ona i dalje sija.“

Tajna dugovečnosti

Naučnici još uvek ne znaju sa sigurnošću zašto je sijalica „Stogodišnjica“ trajala toliko dugo, ali se smatra da je to tajna dizajna. Proizvedena krajem 19. veka od strane kompanije „Šelbi Elektrik“, ova sijalica od 60 vati dizajnirao je francuski inženjer Adolf Šaje. Prema Bramelu, sijalica je bila napravljena od celulozne plastike i pečena do stanja gotovo ugljenika, kompaktna i tvrda kao dijamant.

Stogodišnja sijalica u vatrogasnoj stanici br. 6 u Livermoru Foto: Tayfun CoSkun / AFP / Profimedia

Već 1897. godine, inženjeri iz Šelbija i drugih kompanija sprovodili su testove izdržljivosti – sijalice su ostavljene da neprekidno gore u prostoriji. Na kraju testa, sve osim jedne – Šelbijeve – su pregorele. Šaje je kasnije promovisao svoj izum kao efikasniji i dugotrajniji od drugih sijalica. Šelbijeve sijalice su bile komercijalni hit, ali je proizvodnja prestala 1912. godine kada je kompanija prodata kompaniji „Dženeral Elektrik“.

