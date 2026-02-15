Slušaj vest

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Izbegavajte ogovaranje kolega i udruživanja u grupice jer ćete se uvući u probleme. Sa svima održavajte dobre odnose, a ako vidite da neko pokušava da vas pridobije u svoj klan, samo se odmaknite.

Ljubav: Zauzete Ovnove će privući miris "zabranjenog voća“, ali ne stavljajte vezu na kocku zbog trenutka slabosti. Slobodnima će se udvarati zauzete i neiskrene osobe, pa pazite s kim ulazite u vezu. Nekima bivši partner ponovo ulazi u život.

Zdravlje: Planete ističu vašu osetljivost, pa će vam trebati sna i odmora u velikim količinama. Da li zbog sebe ili bolesnog člana porodice, češće ćete posećivati medicinske ustanove. Povećava se sklonost glavoboljama.

Najbolji dan: 20. februar

Najlošiji dan: 18. februar

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Isticaćete se aktivnošću, radnom energijom i ambicioznošću u obavljanju poslovnih zadataka. Bićete zapaženi i traženi. Mogli biste dobiti željeni zajam i odštetu ili ući u isplativ posao. Pazite šta odlučujete 17.2.

Ljubav: Predstoje vam romantični susreti, a možda i nova ljubav. Jaki planetarni uticaji pomoći će vam da se istaknete, nekog zavedete i dobijete potvrdu svojih kvaliteta. Oni koji su u braku biće jako bliski s partnerom i mnogo toga zajednički planirati.

Zdravlje: Za vas i vašu fizičku predispoziciju je najvažnije da što više budete fizički aktivni. Pomračenje Sunca 17.2. vas poziva na oprez - mogli biste da se osećate umorno i bezvoljno ili će vam se neke tegobe pojačati.

Najbolji dan: 15. februar

Najlošiji dan: 17. februar

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Bićete izvor dobrih ideja, bilo za nove poslove ili za poboljšanje postojećih. Ipak vam se savetuje oprez jer vas nepovoljni Merkur izlaže stresu i sklonosti rizicima, pa u svemu budite mudri i taktični.

Ljubav: Dobitna ljubavna kombinacija biće skromnost i jednostavnost. Raščlanjivanje ljubavnog stanja zamenite poverljivošću i razmenom toplih emocija. Ne dozvolite da vam se roditelji i rodbina upliću u vezu ili brak – izborite se za sebe i partnera.

Zdravlje: Bićete raspoloženi, pa ćete problemima prilaziti s više optimizma i volje za njihovo rešavanje. Ipak, pripazite kako se vaše dobro raspoloženje ne bi pretvorilo u hiperaktivnost i preterano trošenje energije.

Najbolji dan: 16. februar

Najlošiji dan: 19. februar

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Znaćete kome i šta u određenom trenutku treba reći, pa će do izražaja doći vaš dar za diplomatiju. Planete će pobuditi vaše interesovanje za putovanje u inostranstvo ili odrađivanje posla u udaljenom gradu.

Ljubav: Sva vrata počinju da vam se otvaraju. Vreme je da krenete u ostvarivanje onog što želite. Neko ko živi u inostranstvu ili osoba koja živi u vašem gradu, ali često putuje, potpuno je ušla u vaše srce i misli. Pred prelepim ste ljubavnim otkrićima.

Zdravlje: Vaša fizička forma će biti na zavidnom nivou. Bićete otporniji na bolesti, pa vas neće mučiti ni vaše hronične boljke. Međutim, pomračenje Sunca 17.2. moglo bi da bude uzrok teskobe, umora ili nesanice.

Najbolji dan: 18. februar

Najlošiji dan: 15. februar

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Finansijska sigurnost biće vam od velike važnosti. Mogli biste da započnete štednju, otvorite životno osiguranje ili podignete zajam za ulaganje u novi posao. Ne upuštajte se u previše rizične poduhvate.

Ljubav: Bićete osetljiviji na partnerovo ponašanje, pa ćete burno reagovati na sve što ne bude po vašem ukusu. Odnos će se naći u prolaznom komunikacijskom grču, a moguć je i raskid veze, ali brzo ćete je obnoviti jer nećete moći jedno bez drugog.

Zdravlje: Omogućite sebi redovito spavanje, zdravu ishranu, dodir s prirodom i više odmora. U stresnom ste periodu, pa bi nervoza, naročito 17. 2, mogla nepovoljno da deluje na vaše živce, ali i probavu. Koristiće vam biljni čajevi.

Najbolji dan: 20. februar

Najlošiji dan: 17. februar

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Dane će obeležiti potreba za dogovorima, saradnjom i timskim radom, ali i netaktične optužbe i prebacivanja pojedinaca. U danima oko 17. 2. moglo bi da dođe do velikih promena na vašem radnom mestu.

Ljubav: Partner će pokazati spremnost na ustupke kako bi vama bilo bolje. Dobro ćete se slagati i komunicirati. Samci bi mogli da osete uzbuđenje svaki put kada sretnu jednu osobu. Veza je na pomolu, a u upoznavanju simpatije uveliko će posredovati vaši prijatelji.

Zdravlje: Savetujemo vam umereno vežbanje. Prijaće vam i vežbe opuštanja, autogeni trening, meditacija i slično. Pomračenje Sunca 17. 2. u vašem polju zdravlja može da donese pad imuniteta ili pogoršanje tegoba.

Najbolji dan: 15. februar

Najlošiji dan: 19. februar

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Bićete snalažljivi i spretni u komunikaciji. Imaćete odličnu moć zapažanja i steći prednost u borbi sa suparnicima. Nedelja je pogodna za pregovore, učenje, pisanje i obavljanje uslužnih delatnosti.

Ljubav: Vaše ljubavne nade i planovi biće vezani za osobu s kojom radite. Bićete na istoj frekvenciji, a zbližavanje će se dogoditi spontano i na obostrano zadovoljstvo. Ako ste u braku, nemojte da dozvolitr da se vaš odnos pretvori u naviku i postane monoton.

Zdravlje: Biće gotovo nemoguće pratiti vašu mentalnu energiju. Negujte svoj intelekt, upražnjavajte vežbe za koncentraciju i mentalnu jasnoću. Igrajte šah, kartajte se ili ispunjavajte ukrštene reči.

Najbolji dan: 16. februar

Najlošiji dan: 21. februar

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Vremena će biti premalo, a poslova previše. Kako biste stekli naklonost moćnika, nešto ćete učiniti ili odlučiti protivno svojim uverenjima, da biste se zaštitili od potencijalnih nevolja. Kritičan dan je 17. februar.

Ljubav: Moguće neobično i strastveno ljubavno iskustvo, koje će ostaviti duboki trag na vama. Bićete intuitivni i uspešno ćete očuvati kontrolu nad osećanjima, što će vam omogućiti da razvijete najbolju strategiju osvajanja osobe u koju ste zaljubljeni.

Zdravlje: Zdravija ishrana, intenzivnije sportske aktivnosti i suzdržanost pri konzumiranju cigareta i alkohola, uspešno će rešiti glavninu vaših zdravstvenih problema. Pomračenje Sunca vas 17.2. čini posebno osetljivim,

Najbolji dan: 18. februar

Najlošiji dan: 17. februar

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Odnosi s partnerima zapašće u probleme zbog nedostatka komunikacije i razmimoilaženja mišljenja. Pristaćete na određene ustupke, što vam neće biti po volji. Posao će vas jako iscrpljivati.

Ljubav: Dobićete priliku da rešite situacije koje su vas mučile. Shvatićete da karakterne razlike između vas i partnera mogu biti faktor povezivanja, a ne nužno odbijanja. Međutim, neki među vama neće izbeći veće svađe, možda čak i raskid veze.

Zdravlje: Rasporedite svoje fizičke i psihičke snage kako biste izbegli jaka iscrpljenja. Psiha će vam biti osetljiva, pa je dobro da se više povežete s prirodom. Boravak na vazduhu na vas će imati izuzetno pozitivan učinak.

Najbolji dan: 20. februar

Najlošiji dan: 15. februar

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Ako se bavite javnim poslom, vaša popularnost će porasti. Ostali će se isticati verbalnim veštinama, originalnim idejama i velikom radnom učinkovitošću. Imaćete harizmatičan uticaj na ljude.

Ljubav: Romantične perspektive su vam izvrsne, pa se otvorite prema suprotnom polu i poznanstvima. Proširite krug ljudi s kojima se družite i više izlazite, jer ste u periodu novih ljubavnih iskustava. Ako ste u braku, odnos s partnerom vidno se poboljšava.

Zdravlje: Moći ćete da se pohvalite solidnim psihofizičkim stanjem. Manje tegobe s kičmom pokušajte da uklonite laganim vežbama, pa ne zaboravite na sportske aktivnosti. Naročito bi vam prijali pilates i joga vežbe.

Najbolji dan: 15. februar

Najlošiji dan: 21. februar

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Moraćete da rešite neke situacije i odnose iz prošlosti, koje osiromašuju vašu sreću i produktivnost. U tome ćete biti izuzetno uspešni. Pomračenje Sunca u vašem znaku 17.2. najavljuje velike poslovne promene u narednim mesecima.

Ljubav: Nalazite se na raskršću, a odnosi s okolinom otežavaju vaše ljubavne odluke. Neka ovakvo stanje pomogne da se pokrenete i napravite potrebne promene u životu. Samci bi mogli da se zaljube u nekog strastvenog, ali i vrlo zahtevnog i komplikovanog.

Zdravlje: Prekovremeni rad bi mogao da vam oslabi imunitet, pa biste mogli da postanete mamac za viroze i slične bolesti. Ishrana je važna, pa ne zanemarujte vrednost doručka koji bi trebao da bude obilniji od večernjeg obroka.

Najbolji dan: 20. februar

Najlošiji dan: 16. februar

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Merkur je u vašem znaku pa poslujete bez većih problema, iako iza leđa imate tajne neprijatelje. Ipak, 17.2. mogli biste da otkrijete nešto što će vas jako iznenaditi. Nečije maske s lica će pasti.

Ljubav: Venera u vašem znaku vas ulepšava i čini šarmantnima pa će vam ljudi prilaziti, deliti komplimente i uživati u vašem društvu. Bogati društveni život donosi nova poznanstva, pa su pred vama dani novih ljubavi i posebnih emotivnih nadahnuća.

Zdravlje: Mnoge promene koje vam se događaju u životu mogu delovati stresno i privući vam neke hronične boljke. Stoga bi bilo dobro da izbegavate veće fizičke napore. Čuvajte se 17. februara!

Najbolji dan: 19. februar

Najlošiji dan: 17. februar

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

Video: Srodna duša svakog horoskopskog znaka