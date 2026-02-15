Slušaj vest

Najnoviju epizodu Superpotere Jovan Memedović započeo je razgovorom koji je tragače vratio pravo u školske klupe. Dok su se Milan, Milica i Žarko pohvalili besprekornim prosekom 5.00 u osnovnoj školi, Dušan je, u svom prepoznatljivom maniru, umesto ocena istakao impresivnih 2 metra i 10 centimetara visine. Već na samom početku bilo je jasno da publiku očekuje još jedno veče ispunjeno znanjem i duhovitošću.

Prvi je pred tragače izašao Darko Dumanović iz Trstenika, poznat publici iz Potere, gde njegov tim nije uspeo da savlada Žarka. Ovaj apsolvent Matematičkog fakulteta odlučio se za srednju sumu od 300.000 dinara. Iako ovoga puta nije uspeo da je osvoji, sa publikom je podelio koliko je rad u prosveti ispunjavajući i koliko je važno motivisati mlade.

Kristian Knežević je osvojio 600.000 dinara u Superpoteri Foto: Adrenalin produkcija

Sledeći se oprobao Kristian Knežević iz Đurđeva, još jedno poznato lice iz Potere, gde je sa svojim timom pobedio Milicu. Geograf po struci, danas posvećen ribolovu, Kristian je ostao dosledan sebi, a kako je Milan primetio, od njega je teško izvući reč osim tačnog odgovora. Upravo takvom sigurnošću stigao je do srednje sume od 600.000 dinara, potvrdivši da smirenost i koncentracija donose rezultat.

Treći je nastupio Srđan Goljević iz Čačka, farmaceut koji slobodno vreme provodi baveći se pećinskim ronjenjem, ekstremnim sportom koji zahteva strpljenje i potpunu prisebnost. Ipak, ovoga puta sreća mu nije bila naklonjena, jer je već na prvom pitanju morao da završi svoje učešće.

Četvrta takmičarka bila je Milica Ječmenica iz Ilinaca, koja je u Poteri sa svojim timom savladala imenjakinju Milicu. Bavi se digitalnim marketingom, uživa u životu na selu sa partnerom, dva psa, mačkom i kokoškama. Iako nije uspela da osvoji srednju sumu od 300.000 dinara, kako je Dušan istakao, držala se junački do samog kraja.

Za kraj večeri nastupio je Srđan Ivanović iz Smederevske Palanke, ultramaratonac koji trenutno piše svoj prvi roman, a slobodno vreme provodi uz šah i sudoku. Žarku je na samom početku obećao da će izabrati višu sumu, i svoje obećanje je održao. Iako nije uspeo da osvoji ponuđenih 600.000 dinara, ostao je dosledan svojoj reči.

Veče su obeležili smeli izbori, osvojenih 600.000 dinara i takmičari koji su, bez obzira na ishod, ostali dosledni svojim odlukama.

Video: Kviz