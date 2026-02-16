Slušaj vest

Dnevni horoskop za 16. februar. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta znake horoskopa očekuje ovog ponedeljka.

OVAN

profimedia-1009692990.jpg
Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Ako ste planirali da pokrenete novi posao, očekuje vas povoljan dan da se tome i posvetite. Pravite planove za zajedničku budućnost s voljenom osobom i lepo vam je kad ste zajedno. Povedite računa o zubima.

BIK

Bik
Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Ukoliko planirate da se bavite nekim važnim poslovnim odlukama, danas vam je pravi dan za to. Želite da uđete u novu vezu i spremni ste da budete malo otvoreniji ka novim emotivnim poznanstvima. Povedite računa o ishrani.

BLIZANCI

Blizanci
Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Dobićete pomoć za posao koji je trebalo da završite još pre nekog vremena. Vaša ljubomora bi mogla da vam napravi veće probleme u odnosu s voljenom osobom, pa su zato moguće česte svađe. Nesanica.

RAK

Rak
Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Veoma je moguće da ćete imati neke poteškoće na poslu danas. Nećete moći sami da rešite sve probleme. Partner pokazuje dosta nestrpljenja i često se svađate. Nije vam lako da pravite kompromise. Povedite računa o bubrezima.

LAV

Lav
Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Bliži vam se unapređenje i spremni ste da preuzmete veću odgovornost na poslovnom polju. Ohladili ste se od partnera i imate utisak da je došlo vreme da stavite tačku na vašu ljubavnu vezu. Mogući su neki hronični problemi.

DEVICA

Devica
Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Nemojte da stavljate svoju sudbinu u tuđe ruke, već se potrudite da donesete nove poslovne odluke. Možete da se nadate zanimljivom poznanstvu sa osobom koja će vam pružiti mnogo pažnje. Redovno proveravajte krvni pritisak.

VAGA

Vaga
Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Moguće je da ćete danas imati neke poteškoće na poslu i da vam neće biti lako da izađete na kraj sa svim pritiscima oko vas. Moguće je da sve češće razmišljate o razvodu i da ste u braku nezadovoljni. Povedite računa o grudima.

ŠKORPIJA

Škorpija
Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Ukoliko budete pokazali upornost, ostvarićete uspeh kojem težite na polju posla. Moguće je da trenutno vladaju problemi između vas i osobe do koje vam je stalo. Povedite računa o grlu i sinusima, koji su vam osetljivi.

STRELAC

Strelac
Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Očekuju vas problematične okolnosti kad je u pitanju posao. Niste sigurni čemu možete da se nadate. Moguće je da vas očekuju trzavice s partnerom. Ponekad nemate dovoljno energije da tražite rešenja. Osetljiva štitna žlezda.

JARAC

Jarac
Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Povoljan je dan da se posvetite rešavanju poslovnih problema. Imaćete uspeha i pokazaćete svoju praktičnu stranu. Posvećeni ste svom partneru i osećate se dobro kad ste pored njega. Vaš odnos ide nabolje. Proverite dioptriju.

VODOLIJA

Vodolija
Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Ukoliko planirate putovanje, očekuje vas period u kojem ćete uspeti da ostvarite dobre rezultate. Vaša emotivna situacija bi mogla da bude komplikovana ako s voljenom osobom ne budete bili iskreni. Izbegavajte poroke.

RIBE

Ribe
Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Nemojte da očekujete previše kad je u pitanju polje posla jer vam današnji dan nije baš povoljan. Moguće je da ćete s voljenom osobom imati dosta nesuglasica tokom današnjeg dana. Problemi s grčevima u mišićima.

Ne propustiteZanimljivostiNedeljni horoskop od 15. do 21. februara: Devici nova veza na pomolu, Ovan da izbegava ogovaranje kolega, a ovim znakovima preti raskid
shutterstock-2151114189.jpg
ZanimljivostiStiže mlad Mesec u Vodoliji: Za 3 horoskopska znaka 17. februar je ključan
Silueta žene, mlad mesec i simbol Vodolije - kolaž fotografija
ŽenaRođeni pod srećnom zvezdom: Ova četiri horoskopska znaka imaju najveće šanse za dobitak na lotou ili za iznenadno nasledstvo
Horoskop
ZanimljivostiStiže sezona Riba: 19. februar ključan za 3 horoskopska znaka, čekaju ih velike promene
Silueta devojke na plaži koja je raširila ruke

Devojke u ovom znaku mogu da nateraju svakog da se zaljubi u njih Izvor: TikTok/anna.halk