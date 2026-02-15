Slušaj vest

Kada je reč o bogatstvu, ekstravaganciji i bahatosti malo ko može da parira tajlandskom „plejboju kralju“, Maha Vadžiralongkornu.

Poznat formalno kao Rama X, 73-godišnji monarh važi za najbogatijeg vladara na svetu, sa procenjenim bogatstvom od oko 52 milijarde funti. Njegov život bio je izuzetno buran, a ponekad i otvoreno bizaran do te mere da bi posramio i najrazuzdanije monarhe iz istorije. Ipak, poslednjih meseci gotovo da se povukao iz javnosti.

Tajlandski kralj Maha Vadžiralongkorn sa četvrtom suprugom Foto: Handout / AFP / Profimedia

U senci žalosti

Retko je viđen od oktobra, kada je preminula njegova majka, kraljica Sirikit. U novembru, svega nekoliko nedelja nakon njene smrti, Vajiralongkorn je postao prvi tajlandski monarh koji je posetio Kinu u okviru državne posete.

Prvog februara prisustvovao je verskim obredima povodom stotog dana od majčine smrti. Fotografije su prikazivale vojnike u uniformama kako se klanjaju ozbiljnom kralju i kraljici u raskošno uređenoj sali, ispred velikog portreta pokojne Sirikit.

Njegovu tugu dodatno produbljuje i zdravstveno stanje najstarije ćerke, princeze princeze Bajrakitijabha Mahidol, koja je već više od tri godine u komi. Palata je u avgustu saopštila da prima „kontinuiranu“ terapiju kako bi joj se stabilizovao krvni pritisak usled teške infekcije. Bez svesti je od decembra 2022. godine kada joj je pozlilo tokom treninga pasa zbog srčanih problema.

Osim formalnih događaja, čini se da kralj ima vrlo malo kontakta sa spoljnim svetom.

Tajlandski kralj Maha Vadžiralongkorn, Sutida Tidžai Foto: CHINE NOUVELLE / Sipa Press / Profimedia

Skandali koji su obišli svet

Pre povlačenja iz javnosti, Vajiralongkorn je bio akter niza skandala – od toga da je svoju pudlicu imenovao za maršala vazduhoplovstva, do toga da je vreme pandemije kovida proveo u Nemačkoj sa „haremom“ žena sa vojnim činovima, kao i da je svoju ljubavnicu poslao u zatvor.

Iako Tajland ima jedne od najstrožih zakona o uvredi mohnarha, a koji predviđaju i do 15 godina zatvora za kritiku monarha, strani mediji su opširno izveštavali o njegovim ekscesima. Pošto većinu vremena provodi u Nemačkoj, postao je česta tema tamošnjih tabloida.

Viđan je u uskim farmerkama i kratkim majicama koje otkrivaju stomak, šetajući sa partnerkama po nemačkim gradovima.

Razmaženo detinjstvo i vojna karijera

Obrazovao se u Velikoj Britaniji, u školi King’s Mead u Istočnom Saseksu, a potom u internatu Millfield u Somersetu. Prema navodima, kao dete je bio razmažen i sklon maltretiranju. Sa 12 godina navodno nije znao ni da zaveže pertle jer su to umesto njega činili dvorani.

Kasnije je pohađao dve vojne obuke u Australiji i stekao diplomu prava na tajlandskom univerzitetu. U tajlandskoj vojsci brzo je napredovao do komandanta Kraljevske bezbednosne komande, a postao je i kvalifikovani pilot, sposoban da upravlja F-16 avionima i Boingom 737-400.

Tajlandski kralj Maha Vadžiralongkorn, Sutida Tidžai Foto: Handout / AFP / Profimedia

Njegova ekscentričnost možda se najbolje ogleda u odnosu prema pudli Fu fu. Pas, kupljen 1997. na pijaci u Bangkoku, živeo je u luksuzu kakav malo ko može da zamisli.

Toliko ga je voleo da mu je dodelio čin maršala vazduhoplovstva. U procureloj diplomatskoj depeši iz 2007, tadašnji američki ambasador u Tajlandu, Ralf Bojse, opisao je kako je Fu Fu, odeven u svečanu odeću, tokom gala večere skočio na sto i pio vodu iz čaša gostiju.

Kada je pas uginuo 2015. godine, kralj je organizovao četvorodnevne budističke pogrebne obrede, nakon čega je kremiran.

Harem u nemačkom hotelu

Tokom pandemije, dok je svet bio u izolaciji, Vajiralongkorn je boravio u hotelu Grand Hotel Sonnenbichl, gde je, prema navodima, rezervisao čitav sprat i boravio sa grupom od oko 20 žena sa vojnim činovima.

Nemačke vlasti izrazile su nezadovoljstvo činjenicom da tajlandski kralj upravlja državnim poslovima sa nemačke teritorije. Tadašnji ministar spoljnih poslova Heiko Mas izjavio je 2020. da se „politika koja se tiče Tajlanda ne može voditi sa nemačkog tla“.

Tajlandski kralj Maha Vadžiralongkorn, Sutida Tidžai Foto: Handout / AFP / Profimedia

Pet brakova i javna poniženja

Kralj je do sada imao pet brakova. Njegova majka ga je još 1982. uporedila sa Don Žuanom. U maju 2019. oženio je Suthidu Tidjai, bivšu stjuardesu i oficirku, koja je postala kraljica supruga.

Samo dva meseca kasnije, svoju dugogodišnju partnerku Sinenat Vongvajirapakdi imenovao je za kraljevsku plemkinju i generalmajora. Međutim, tri meseca potom oduzeo joj je titule i poslao je u zatvor pod optužbama za neposlušnost. Ubrzo je pomilovana i pridružila mu se u Nemačkoj.

Tajlandski kralj Maha Vadžiralongkorn, Sutida Tidžai Foto: Handout / AFP / Profimedia

Modni ispadi

Vajiralongkorn je poznat i po neobičnom modnom stilu. Godine 2017. tajlandske vlasti su vršile pritisak na Fejsbuk da ukloni snimke na kojima kralj, u kratkoj žutoj majici, šeta tržnim centrom u Minhenu, sa vidljivim tetovažama.

I ranije je viđan u sličnim kombinacijama, uključujući uske farmerke i majice koje otkrivaju stomak, dok ulazi u kolonu luksuznih automobila.

Posle porodičnih tragedija i niza skandala, ostaje pitanje koliko će dugo Vajiralongkorn ostati povučen i tmuran. Njegov život do sada pokazao je da bogatstvo može kupiti luksuz, ali ne nužno i spokoj.

(Kurir.rs/DailyMail)