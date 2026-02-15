Slušaj vest

Ebi, koja je odrasla u Filadelfiji, upoznala je svog partnera, 28-godišnjeg Krisa, na fakultetu preko zajedničkih prijatelja. Par je počeo da se zabavlja u junu 2021. godine, a Kris je Ebi ostavio bez reči kada je kleknuo i zaprosio je prošlog novembra.

Od kada je podelila fotografije sa romantične prosidbe na društvenim mrežama, internet je poludeo zbog veoma neobičnog vereničkog prstena Ebi.

Ebi Foto: abbybuccoo/tiktok

Dok su neki mislili da je „super kul“, zlonamerni trolovi rekli su da liči na „otvarač konzerve“.

Devojka je potvrdila da ju je Kris zaprosio na svoj rođendan cvetnim prstenom. U kratkom videu koji je podelila online, prikazala je zapanjujući prsten, uz komentar: „Objavljujem krupne kadrove mog prstena!Sredina 20. veka, Francuska, oko 1950!!!!!“

Ovaj model prstena je rasprodat, a prodajna cena mu je bila vrtoglavih 24.100 dolara. Prema opisu online, veliki prsten sadrži brojne dijamante, uključujući centralne kamenove od oko 1,45 i 1,70 karata, platinasti prsten i oblik omotanog bajpasa.

Oduševljena novim komadom nakita, Ebi je rekla: „Ne mogu da prestanem da ga gledam.“ TikTok klip brzo je postao viralan i sakupio 3,8 miliona pregleda.

Međutim, korisnici društvenih mreža bili su potpuno podeljeni oko ogromnog prstena – dok su neki smatrali da je „prelep“, drugi nisu bili tako ljubazni.

Foto: abbybuccoo/tiktok

"Ovo je najružniji prsten ikada", drugi je dodao „Dušo, ovo liči na otvarač konzerve", treći je napisao „ovo izgleda kao nakit iz sredine veka.“ Dok je neko drugi dodao: „Izgleda kao spojeni blizanci, ne mogu da objasnim.“

Od kako je odgovorila svima koji je napadaju Abi je otvoreno govorila za Business Insider o svom vereničkom prstenu. Mlada žena je rekla: „Nikada nisam želela nešto što svi drugi imaju.“

Potvrdila je da je prsten videla online i bila je opsednuta njime: „Nisam želela ništa drugo. To je bio prsten. Sviđa mi se još više uživo. Fotografije iskreno ne dočaravaju njegovu lepotu.“

Foto: abbybuccoo/tiktok

Iako je oduševljena prstenom, nije svima po volji.

Objasnila je: „Moj tata ga uopšte nije voleo. Mislio je da je smešan i prevelik za moju ruku. Nije želeo da ga kupi.“

Ipak, Ebi ga voli, kao i Kris: „Zna da imam veoma specifičan ukus. Rekao je da ako mislim da je kul, onda je kul. I zna da me moja mama dobro poznaje.“